Bart Swings pakt Europese titel in het schaatsen en kan rekenen op ‘assistent’ Indra Medard: “Dat maakt een sprint eenvoudiger”

Voor de derde keer in zijn loopbaan veroverde Bart Swings zondag in Heerenveen de Europese schaatstitel op de massastart. De Leuvenaar loofde nadien ploegmaat Indra Medard, die Swings als het ware assisteerde richting het goud.

Het was pas de tweede keer dat Swings in de persoon van Medard een ‘assistent’ in de koers had. Net als Nederland (Bart Hoolwerf en Marcel Bosker) en Italië (Andrea Giovannini en Daniele di Stefano) beschikt België nu in de minimarathon over een duo, dat elkaar moet aanvullen. Als een horzel volgde Médard, die uiteindelijk als twaalfde eindigde, Bosker. Hij liet zich niet afleiden door speldenprikjes van de Polen Dawid Burzykowski en Artur Janicki. Pas toen de Duitser Fritdtjof Petzold vier ronden voor het einde de benen nam, ging Medard er achteraan. “Indra heeft het tempo hoog gehouden. Dat maakt een sprint eenvoudiger”, aldus Swings. De strategie was vlak voor de start afgesproken.

Bij de vrouwen was met Sandrine Tas en Fran Vanhoutte sprake van een vergelijkbare situatie. Al heeft Tas zeker geen leidende rol in het peloton zoals Swings, die nu eenmaal alles al gewonnen heeft. De op dit niveau debuterende Vanhoutte is in feite nog net zo groen als Medard. Winnares Marijke Groenewoud ging er met de Duitse Michelle Uhrig snel vandoor. De Belgische vrouwen handhaafden zich in de eindsprint. “Dat een Nederlandse wint, ligt voor de hand”, stelde Tas vast. “Ze zijn echt veel beter dan de rest.”