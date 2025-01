Zaakvoerder tankstation start petitie uit vrees dat overweg aan Guido Gezellelaan definitief sluit, schepen van Mobiliteit stelt gerust

Stijn Vandepitte, zaakvoerder van brandstofhandel Petro Service langs de Herdersstraat in Rumbeke, maakt zich zorgen omtrent de tijdelijke sluiting van de overweg vlakbij zijn zaak. Heel wat Rumbekenaars delen die bezorgdheid en ondertekenden de petitie die Stijn opstartte. Schepen van Mobiliteit Piet Delrue (Lokaal Liberaal) stelt de bewoners gerust. “De sluiting is tijdelijk en niet definitief.”

Momenteel zijn er langs de Guido Gezellelaan in Roeselare werken aan het fietspad aan de gang. Vanaf 3 februari schuift de werfzone op en wordt ook de overweg aan de Herdersstraat tijdelijk afgesloten. Dit tot eind maart. “Ons tankstation bevindt zich dan in een doodlopende straat. We zijn bang dat Infrabel en de stad straks de overgang definitief sluiten. Dat zou voor ons en andere nabijgelegen handelaars een ramp zijn”, aldus Stijn Vandepitte van brandstofhandel Petro Service langs de Herdersstraat.

Bezorgd

Stijn lanceerde begin deze week een petitie tegen de definitieve sluiting van de overweg. Die werd inmiddels al meer dan 500 keer getekend. “Sinds het nieuwe mobiliteitsplan zijn er op verschillende plaatsen in Rumbeke al mobiliteitsproblemen. De sluiting van de overweg zou op andere plaatsen voor heel wat verkeershinder zorgen. Ik merk dan ook dat heel wat Rumbekenaars erg bezorgd zijn.”

Kersvers schepen van Mobiliteit Piet Delrue (Lokaal Liberaal) begrijpt de bezorgdheden van de bewoners, maar benadrukt dat zij zich geen zorgen moeten maken. “De tijdelijke sluiting van de overweg is nodig om er het bestaande fietspad langs de spoorlijn uit te breken en te vernieuwen. Het is onmogelijk om verkeer door de werfzone te laten rijden. Op vraag van Infrabel wordt die overweg iets langer afgesloten, wellicht tot eind maart”, aldus Delrue.

Testfase

De periode van de werken gebruiken Infrabel en de stad als testfase. “De verkeerssituatie en impact in de omgeving worden tijdens deze twee manden gemonitord. Het is de bedoeling dat er na de testfase een evaluatie volgt, maar zeker is dat de overweg terug open gaat voor alle verkeer. In een eerste fase voor fietsers en voetgangers, eens de werken opgeschoven zijn ook voor het gemotoriseerd verkeer. Na de werken en de testfase zal de Guido Gezellelaan niet alleen beschikken over een veel comfortabeler fietspad van vier meter breed, maar ook over achttien bijkomende bomen”, aldus de schepen.