Fietspad in de Guido Gezellelaan wordt vier meter breed en krijgt achttien nieuwe bomen, overgang slechts tijdelijk gesloten

De werken aan het fietspad van de Guido Gezellelaan zijn gestart. Bedoeling is dat het fietspad vier meter breed wordt met een nieuwe groenstrook tussen spoor en fietspad. Er komen ook achttien nieuwe bomen. De spoorwegovergang wordt tijdelijk afgesloten.

Stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen zetten volop in op veilige fietsinfrastructuur. De vernieuwing van het fietspad langs de Guido Gezellelaan ging begin dit jaar van start en is nu in volle gang.

Vanaf 3 februari schuift de werfzone op en wordt ook de overweg aan de Herdersstraat tijdelijk afgesloten tot eind maart. Op vraag van Infrabel wordt die overweg als test langer afgesloten, wellicht tot eind maart.

Geen definitieve sluiting

De tijdelijke sluiting van de overweg is nodig om er het bestaande fietspad langs de spoorlijn uit te breken en te vernieuwen. Het is onmogelijk om verkeer door de werfzone te laten rijden.

Op vraag van Infrabel wordt die overweg iets langer afgesloten, wellicht tot eind maart. Infrabel was al langer vragende partij voor een tijdelijke testsluiting om het verkeer te kunnen monitoren.

De verkeerssituatie en impact in de omgeving worden tijdens deze twee maanden gemonitord door de Stad en Infrabel. Het is de bedoeling dat na de testfase een evaluatie wordt gemaakt, waarbij ook de buurt betrokken wordt. Zeker is wel, dat de overweg vanaf april terug open gaat voor alle verkeer.

Zo snel mogelijk terug open voor voetgangers en fietsers

In eerste instantie zal de overweg gesloten blijven voor alle verkeer, zowel auto’s, fietsers als voetgangers. Dit is nodig om het veilig te houden aan de werfzone op het fietspad.

“We volgen de vooruitgang van de werken dagelijks op. Veiligheid blijft onze absolute prioriteit. Zodra we met de aannemer en Infrabel oordelen dat een veilige doorgang mogelijk is, bekijken we of fietsers en voetgangers vroeger gebruik kunnen maken van de overweg”, aldus schepen Piet Delrue.

Aanleg nieuw fietspad zit op schema

Wellicht vanaf 3 februari schuift de werfzone op het fietspad verder op vanaf het kruispunt Herdersstraat (inclusief kruispunt) tot aan de Stijn Streuvelsstraat. Tijdens zowel deze fase als die daarna (tussen Stijn Streuvelsstraat en St. Petrus- en Paulusstraat), zullen fietsers in beide richtingen een veilige plaats op de rijweg krijgen, terwijl auto’s er tijdelijk worden geweerd.

Inwoners uit de Stijn Streuvelsstraat en Eugeen Van Oyestraat zullen steeds in en uit de wijk kunnen rijden.

“We willen absoluut vermijden dat vrachtverkeer, auto’s én fietsers samen over een versmalde rijstrook moeten. Daarom kiezen we ervoor om tijdens de werken tussen de Herdersstraat en de St. Petrus- en Paulusstraat de fietsers in beide richtingen een plaats te geven op de rijweg en er de auto’s tijdelijk te weren. Het is een bewuste keuze die de veiligheid van de fietsers kan garanderen. Fietsers moeten geen omleiding volgen, maar kunnen hun gewone, korte route blijven gebruiken”, aldus Piet Delrue nog.

“Als laatste fase werken we in het deel tussen de Azalealaan en de Veldstraat. Hier wordt het fietspad niet alleen breder, maar krijgen fietsers ook voorrang aan de Veldstraat. Daar verdwijnen de verkeerslichten. De Guido Gezellelaan wordt in dit stuk een eenrichtingsstraat voor autoverkeer tussen de Azalealaan en de Veldstraat, richting Veldstraat.”

De provincie West-Vlaanderen financiert 75 % van het project en krijgt daarvoor een subsidie vanuit het Kopenhagenplan van Europa. De werken duren wellicht tot juni, maar zijn afhankelijk van het weer of onvoorziene zaken.