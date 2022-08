Werken aan zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide gaan volgende week van start

“Op dinsdag 16 augustus start een aannemer met de aanleg van het volgende deel van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Er wordt een rotonde op de Kaaskerkestraat aangelegd en een weg tussen de rotonde en de Vlavaart. Met de omleidingsweg zorgen we ervoor dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Diksmuide er sterk op vooruit gaat”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Tijdens de werken volgt verkeer van Veurne naar Diksmuide een omleiding. Volgens de huidige planning duren de werken tot het najaar van 2023.

Voorbereidingen vanaf 16 augustus

In 2019 en 2020 werd een eerste deel van de zuidwestelijke omleidingsweg aangelegd. Vanaf dinsdag 16 augustus starten de voorbereidingen op om een volgend deel van de omleidingsweg aan te leggen. Deze voorbereidende werken worden uitgevoerd naast de weg, tot midden september. Het verkeer ondervindt geen hinder.

Nutsmaatschappijen aan de slag

Van midden september tot eind oktober werken de nutsmaatschappijen verder. Zij leggen nieuwe nutsleidingen aan of verplaatsen bestaande verbindingen. Tijdens deze werken zal er gedurende enkele dagen lichte hinder zijn voor het verkeer. Er worden dan tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan de werfzone: verkeer in beide richtingen rijdt zo beurtelings voorbij de werf.

Hinder vanaf november

Vanaf november legt de aannemer de rotonde op de Kaaskerkestraat (N35) aan en een deel van de weg tussen de rotonde en Vlavaart. Vanaf dan zal er ook hinder zijn voor het verkeer. Fietsers kunnen zich voorbij de werfzone verplaatsen, met hun fiets aan de hand, in beide rijrichtingen. Ze volgen een korte omleiding via het fietspad aan Frontzate en de Oudedorpstraat tot aan de Kaaskerkestraat.

Vrachtverkeer van en naar de E40 rijdt tijdens de werken om via de Admiraal Ronarchstraat, de Oostendestraat en de Diksmuidestraat. Verkeer van Diksmuide naar Veurne rijdt voorbij de werfzone, maar verkeer van Veurne naar Diksmuide volgt een omleiding via de Dodengangstraat en IJzerdijk.

Werken tot najaar 2023

Volgens de huidige planning duren de werken tot het najaar van 2023. Deze timing houdt geen rekening met onvoorziene omstandigheden of slecht weer. De timing kan dus nog veranderen.