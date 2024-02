Tweede fase van vernieuwde dorpskern van start in Dranouter

Eind 2023 zijn de werken in de Kruisabelestraat afgerond in Dranouter. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straat werd heringericht. Maandag 5 februari is gestart met de tweede fase van de werken: de herinrichting van de Dranouterstraat. Ook hier wordt een gescheiden rioleringsstelsel geplaatst. Het gaat hier om de weg vanaf de Kruisabelestraat richting Nieuwkerke.

Tijdens de werken, die volgens schatting 80 werkdagen zullen duren (afhankelijk van het weer), wordt er een omleiding voorzien via de Kruisabelestraat, ook de bussen van De Lijn zullen deze volgen.

Na het bekende Dranouter festival zouden dan de werken op het Planciusplein starten, die zouden ook een 70-tal werkdagen in beslag nemen, afhankelijk van het weer. (EF)