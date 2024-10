Opnieuw protest tegen nieuwbouwproject in Heule: “Weer groen dat verkwanseld wordt voor winstbejag”

In het voorjaar van 2023 diende de eigenaar van een groot stuk grond pal aan de spooroverweg in de Kortrijksestraat in Heule een aanvraag in om er een appartementsblok met zes wooneenheden te bouwen. Daartegen kwam protest van tal van buurtbewoners en de stad Kortrijk wees de aanvraag ook af. Nu onderneemt dezelfde eigenaar een nieuwe poging, nu voor zes eengezinswoningen. Opnieuw gaan omwonenden in het verweer. “Ook dit zal veel mobiliteitshinder veroorzaken en zoveelste groen in Heule dat verkwanseld wordt voor winstbejag”, klink het.

Enkele weken geleden dook er opnieuw een gele aanplakbrief op in Kortrijksestraat, aan de onverharde oprit vlak naast de spoorwegovergang en aan de overkant van de kledingzaak Craeynest. Na de afwijzing voor het optrekken van een appartementsgebouw van acht meter hoog op een lap grond van 10.400 m² – gelegen tussen de Kortrijksestraat en de Guido Gezellelaan – in het voorjaar van 2023 wil eigenaar Eric Goethals uit het Brusselse – een telg van de Heulse familie die vroeger in het kasteel woonde – op dezelfde plaats nu gewoon zes eengezinswoningen bouwen.

Problematische ontsluiting

De weigering van het Kortrijkse stadsbestuur – in de gemeenteraad van 4 september vorig jaar – was ingegeven door het streven naar behoud van open ruimtes. Bovendien is de toegang tot die grond een onverharde smalle weg vlak naast de spooroverweg, met andere woorden een problematische ontsluiting waardoor gevreesd werd voor mobiliteitsproblemen en automatisch ook extra verkeer in de al drukke Kortrijksestraat. Volgens buurtbewoners kan een weg pal naast de sporen voor gevaarlijke situaties zorgen.

Dat het project zich bevindt in wat men een ‘tweede bouwlijn’ noemt, was ook een negatief punt. Een stuk van het terrein zou ook deel uitmaken van de Groene Verbinding, een groene corridor die Bissegem en Heule met het stadscentrum verbindt en waarvoor intussen al enkele onderdelen gerealiseerd zijn.

Stad gunstig stemmen?

Volgens omwonenden én ook volgens de omgevingsambtenaar van de stad blijven deze bezwaren gelden voor de aanvraag voor wooneenheden die nu ingediend wordt. Alleen probeert de eigenaar het stadsbestuur nu met enkele puntjes gunstig te stemmen. In de ‘motivatienota’ zegt hij nu dat hij de toegangsweg gratis wil overdragen aan de stad en daarnaast ook een stuk grond dat nodig zou zijn voor de fietsdoorsteek voor de groene verbinding tussen de Guido Gezellelaan en de Leynvaalsstraat ter hoogte van Wembley. Hij wil aan de stad zelfs een stuk afstaan voor een groenzone. “Hopelijk zal het stadsbestuur hier niet voor zwichten”, zegt een van de omwonenden, die oproept om bezwaren in te dienen.

Op dit plan is te zien hoe de lange toegangsweg pal langs de spoorweg loopt en hoe de verkaveling in ‘tweede bouwlijn’ ligt achter een huizenrij. © GF

Volgens de Kortrijkse omgevingsambtenaar is de aanvraag hoe dan ook ‘noch aanvaardbaar, noch vatbaar voor vergunning’. “Het hoofddoel is het behoud van en versterken van de open ruimte in dit gebied en het uitbouwen van een robuuste fiets- en groeninfrastructuur”, zo luidt het.

Het dossier ligt, na afspraak, ter inzage op de dienst Bouwen, Milieu en Wonen van de stad tot sluiting van het openbaar onderzoek op 7 november. Het is ook online raadpleegbaar. Bezwaren kunnen ook tot 7 november ingediend worden via het omgevingsloket, met vermelding van het omgevingsnummer 2024/0510.