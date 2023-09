Opnieuw problemen bij nieuwbouwproject in Heule: stad weigert verkavelingsaanvraag in Kortrijksestraat

Het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk besliste maandagavond om de verkavelingsaanvraag voor de bouw van zes appartementen op een perceel van 10.400 m² in de Kortrijksestraat, pal naast de spoorweg, in Heule te weigeren. Na eerder ‘project Maïsveld’ in de Bozestraat en ‘Avenue Rouge’ in de Heulsekasteelstraat is het al het derde nieuwbouwproject in Heule op korte tijd dat in de problemen komt. “Ik wil benadrukken dat deze beslissing genomen werd pro het behoud van groene ruimtes in Heule”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing. De eigenaar kan wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing bij de provincie.

Grondeigenaar Eric Goethals had in juni zijn zinnen gezet op een appartementsblok met in totaal zes wooneenheden, gespreid over drie verdiepingen. De grond is gelegen aan het einde van het weggetje vlak naast de spoorwegen in de Kortrijksestraat, tegenover de oude videotheek en kledingwinkel Craeynest. Het woonblok zou een totale hoogte van ongeveer acht meter bereiken. Vijfentwintig buurtbewoners staken meteen de koppen bijeen en dienden collectief bezwaar in. Het zinde hen niet dat er nog maar eens een stuk groene ruimte in Heule ingepalmd dreigde te worden voor een verkaveling. Ook vreesden buurtbewoners extra mobiliteitshinder. Een nieuw woonproject betekent automatisch extra verkeer in de al drukke aanpalende Kortrijksestraat.

© RV

Stad Kortrijk verwijst de verkavelingsaanvraag van de grondeigenaar nu naar de prullenmand. “Het stadsbestuur is van mening dat dit perceel niet geschikt is voor de bouw van appartementen. Het terrein is slecht ontsloten, aangezien het zich in tweede bouwlijn bevindt, pal naast de spoorweg”, zegt het daarover.

Groene verbinding

© RV

Het terrein zou ook deel uitmaken van de ambitieuze Groene Verbinding van de stadscoalitie, waarmee Heule door een groene corridor met het stadscentrum verbonden moet worden. De lap grond van 10.400 m² zou daarin dienen als extra speelruimte binnen dat project.