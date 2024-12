Marktplein eindelijk klaar voor officiële opening

In 2019 werd in Houthulst het meerjarenplan voorgesteld met daarin de herinrichting van de Markt. Na wat moeilijkheden, zoals het afschaffen van een nieuwe bibliotheek boven op het Markthuis, het wachten op subsidies en weersomstandigheden die roet in het eten gooiden, werd de vooropgestelde datum van oktober 2024 niet gehaald. Kwam daar nog bij dat de begroting voor het project niet meer kon worden aangehouden.

In 2023 werd een bedrag van 2,3 miljoen euro begroot voor het vernieuwen van de Markt, terwijl dit in 2024 naar 3,3 miljoen euro opliep. Het ontwerp van de nieuwe Markt kon op heel wat enthousiasme rekenen, maar evenzeer op tegenkanting. Wat de bevolking het meest zorgen baarde was het verdwijnen van een aantal parkeerplaatsen, maar ook waar de marktkramers en de foorkramers met de kermis een plaats zouden vinden.

Vandaag zijn de werken zo goed als afgerond: de vernieuwde Markt is toegankelijk. Het is het paradepaardje van de gemeente Houthulst: een Markt met een parkgevoel dankzij fonteinen, veel groen (dat nog wat moet groeien) en een wandel- en ontspanningsplaats waarin ook de oude begraafplaats is inbegrepen. De voorziene datum voor de opening, september 2024, werd niet gehaald. De fontein is een blikvanger, maar zal pas na de winter weer kunnen werken. Het wordt wachten op warmer weer om ze volop te laten stralen. In de fontein zijn lichten aangebracht die voortdurend van kleur wisselen.

Officiële opening

Wat nu nog rest zijn een aantal kleinere afwerkingen, zoals hier en daar wat opstoppingswerkjes, en dan kan de vernieuwde Markt opgeleverd worden. In principe kan de Markt al gebruikt worden, maar een officiële openingsdatum is er voorlopig nog niet. Dat zal waarschijnlijk ergens rond de meifoor van 2025 worden gedaan, want dan is het weer goed genoeg om de fontein te laten werken . Ondertussen wordt ook nog het systeem om de lichten in de fontein te laten branden uitgetest en verder verbeterd.