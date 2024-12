Vlasbrug Wielsbeke valt in de prijzen: “Een toeristische troef”

De Vlasbrug, een voetgangers- en fietsersbrug over de Leie die Waregem en Wielsbeke met elkaar verbindt, heeft afgelopen jaar de publieksprijs op de Archello Awards gewonnen. Dat is een wereldwijde prestigieuze architectuurwedstrijd die baanbrekende projecten in de kijker zet.

Met meer dan duizend inzendingen, beoordeeld door een internationale jury van 115 architecten en ontwerpers en een maand van publieke stemming, benadrukt deze prijs innovatie, creativiteit en uitzonderlijk ontwerp in de architectuur. De bouw van de brug kadert binnen het Seine-Scheldeproject dat de vaarroute moet voorbereiden op grotere container- en vrachtschepen. Daardoor zou het vrachtverkeer langs de weg moeten afnemen.

Fietstoerisme

“Deze brug zet Wielsbeke toch mee toeristisch in de kijker”, vertelt burgemeester Rik Buyse van Wielsbeke. “Het fietstoerisme van de Leie staat hiermee ook in de aandacht. De brug is een staaltje vakmanschap, zeg maar kunst, dat mag gezien zijn. Het kostenplaatje was 2.750.000 euro. 62,5 procent kwam van De Waterweg. Daarnaast waren er subsidies. Zowel de provincie West-Vlaanderen als Europa kwamen met subsidies over de brug om het project te realiseren. De gemeente Wielsbeke betaalde zelf 215.000 euro. Voor ons is dit een grote meerwaarde. Het is een troef voor fietsers en wandelaars, die bovendien in een prachtig gebied gelegen is. Het verbindt Ooigem met de zavelputten in Beveren-Leie. Waregem heeft ook plannen om dit natuurgebied uit te breiden.”

Harmonieus

De stalen S-vormige brug heeft een overspanning van 59,5 meter. Het ontwerp is sober, maar harmonieus en vormt één geheel met de bomenrijen en het open Leielandschap. De brug kreeg betonnen aanloophellingen die naadloos aansluiten op de bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie. Het bouwwerk is in totaal 165 meter lang en overspant de Leie over zestig meter.