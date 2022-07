Stad Oostende sluit Duinkerkseweg drie dagen af voor concert Rammstein

De badstad Oostende is klaar om Rammstein en de concertgangers te ontvangen. Inzake mobiliteit wordt niets aan het toeval overgelaten. Met ingrijpende verkeersmaatregelen op de Duinkerkseweg, Torhoutsesteenweg en in de woonwijken.

“Er zijn vier tijdelijke parkeerterreinen buiten de stad vanwaar toeschouwers met shuttlebussen naar het concert gebracht worden. Daarnaast zijn 4.000 fietsparkeerplaatsen voorzien. Zo hopen we het aantal wagens die koers zetten richting de weide zelf, zo veel mogelijk te beperken”, zegt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied.

“En om de verkeersstroom in goede banen te leiden, is er éénrichtingsverkeer van de afrit Gistel richting Oostende op de dagen van het concert vanaf 16.00 uur. We raden mensen die naar Gistel of Torhout moeten dan ook aan om de Gistelsesteenweg of A10 te gebruiken.”

Tijdelijke middenberm

Op de Torhoutsesteenweg komt er een tijdelijke middenberm zodat er geen afslaand verkeer is richting winkels; die kan je wel bereiken via een tijdelijke rotonde aan de Kromme Elleboog. De Duinkerkseweg is zelfs drie dagen lang afgesloten voor alle verkeer; er parkeren enkel concertbussen die van over heel België komen.

De politie zal ook agenten inzetten in de straten van Mariakerke om het parkeerverbod (Spalaan, Prins Roselaan, Steense Dijk en Lariksenlaan) te handhaven. Bewoners en hun gasten mogen wel nog in de straten rijden. Ook organisator Greenhouse Talent verwacht dat het met het verkeer zal meevallen.

Patrick Heerinckx: “We deden ook een uitgebreide mobiliteitsbevraging bij de concertbezoekers. 10.000 mensen reageerden en daaruit blijkt dat 1 op 5 al zelfs een dag eerder naar Oostende komt en er overnacht.”