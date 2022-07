Oostende klaar voor eerste groot concert op nieuwe evenementenweide: Rammstein lokt straks twee keer 46.000 mensen

De twee concerten van de Duitse metalband Rammstein op 3 en 4 augustus zullen de evenementenweide op de Nieuwe Koerse inwijden. Per concertdag worden er 46.000 bezoekers verwacht. Er is maanden intensief voorbereid. “We zijn er klaar voor”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

“Dit concert was gepland in 2020, maar werd door de pandemie uitgesteld. Dat gaf ons extra tijd om het terrein helemaal op punt te zetten. Rammstein is een naam van formaat en in zijn genre absolute wereldtop. Er is meer vraag naar tickets dan we kunnen bieden. Per concertdag zijn er 46.000 bezoekers”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

“Greenhouse Talent heeft veel ervaring over de hele wereld en is de eigenlijke organisator. Maar dit vraagt ook veel inspanningen van de politie, technische dienst, brandweer en buurgemeenten Middelkerke, Gistel en Oudenburg, die allemaal meehelpen om het in goede banen te leiden.”

Zeker niet stil

Tommelein vindt het wel spijtig dat de concerten middenin de zomer vallen: “Oorspronkelijk zouden ze in juni, buiten het seizoen, plaatsvinden, maar het werd verschoven omwille van hun tournee. Veel hotels zijn in de zomer sowieso al goed bezet. Ik zou liever hotelkamers bezetten in rustigere maanden zoals mei, juni, september of oktober.”

“Ook de komende jaren zal er één keer per jaar een event zijn”

Over het geluid is Tommelein duidelijk: “Ik zag hen op de Heizel en het zal niet stil zijn. Het concert start om 21 uur en als het afgelopen is, is het ook gedaan. De luidsprekers staan in de richting van de weide en luchthaven.” De burgemeester is formeel over meerdere concerten op de site: “Het is de bedoeling om elk jaar één grote naam te brengen. Er waren aanvragen voor langdurige events, maar dat hielden we af. Dit is ook een weide waar veel mensen wandelen of genieten. Ook de komende jaren zal één keer per jaar een event plaatsvinden.”

Politie

“De mobiliteit is erg belangrijk. We leiden het verkeer in goede banen, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt. We raden aan om de auto thuis te laten”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Voor de buurt is er ‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ dat ervoor moet zorgen dat alle bewoners en hun gasten altijd in hun straat zullen kunnen.”

Het concert van Rammstein in cijfers – Opbouw vanaf 23 juli, afbouw vanaf 10 augustus, alles weg tegen 24 augustus – 70 trucks worden ingezet – 48.000 m² terrein bedekken met platen – Duinkerkseweg afgesloten voor verkeer van 2 tot met 5 augustus – Op 3 en 4 augustus verboden toegang in zone tussen Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg, Duinkerkseweg en Elisabethlaan, behalve voor bezoekers en bewoners – Extra rotonde aan Kromme Elleboog, links afslaan op Torhoutsesteenweg onmogelijk – Randparking wagens en verplaatsing naar weide: Kalkaert (2.600 – shuttle), Rolbaanstraat (300 – te voet), winkels (900 – te voet) Facq Zandvoorde (400 – fiets), Meulenaere Oudenburg (1.000 – shuttle) – Gratis bewaakte fietsenstalling van 4.000 plaatsen aan Legeweg – Extra bussen: 4 (instroom) + 17 (uitstroom) – Extra trams: 3 naar Oostkust en 3 naar Westkust

Inzake veiligheid verwacht de korpschef geen problemen: “In Brussel is ook alles vlot en goed verlopen. Het is de eerste keer op deze weide, maar we hebben wel ervaring met de concerten van Michael Jackson, David Bowie en Bon Jovi. Er is overleg geweest met de omliggende zones. Op het terrein zetten we alle middelen in, onbemande camera’s, zichtbare en niet-zichtbare patrouilles. We geven geen cijfers over het aantal agenten, maar de dreiging is vrij laag en we verwachten geen problemen.”

Burgemeester Bart Tommelein en korpschef Philip Caestecker op de festivalweide waar Rammstein op 3 en 4 augustus zal optreden. © Peter Maenhoudt

Gemeenteraadslid Nancy Bourgoignie (Vooruit) kreeg wel de cijfers: de politie zal 72 agenten per dag inzetten, waarvan minstens 30 eigen personeelsleden, aangevuld met manschappen van de federale politie en andere korpsen.

Veel West-Vlamingen

Bij organisator Greenhouse Talent is projectmanager Patrick Heerinckx lovend over de evenementenweide: “Dat is een heel mooi terrein. Er zijn veel nutsvoorzieningen en het terrein is gedraineerd. Alle aanvoer van materiaal zal trouwens via de Duinkerkseweg gebeuren. Vanaf 25 juli start de harde opbouw van de installaties, waarbij ook het hele terrein wordt afgesloten. Na beide concerten is er een afbouw tot 24 augustus.”

Er waren inmiddels ook vergaderingen voor de buurtbewoners. “Dat verliep positief. Er waren wel wat vragen, maar dat is logisch bij zo’n eerste event. Er zullen op 2 augustus 90 minuten soundtesten gebeuren en op de dagen van de concerten 120 minuten soundcheck, voorafgaand aan het concert.” Greenhouse Talent kent het publiek. “Voor de eerste show komt 20 procent uit West-Vlaanderen en voor de tweede show is dat 40 procent. 90 procent van alles bezoekers komt uit België.”

(Edwin Fontaine)