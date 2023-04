Nieuw stationsgebouw in Kortrijk toch nodig volgens stadsbestuur en NMBS ondanks plaats op lijst van zeven belangrijkste bedreigde Europese erfgoedsites

Donderdag 13 maart werd het station van Kortrijk dat normaal gesloopt zal worden voor een nieuw stationsgebouw opgenomen in de lijst ‘de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa” van 2023 door de organisatie van Europa Nostra. Het stadsbestuur en de NMBS blijven bij het standpunt dat er nieuw stationsgebouw in Kortrijk echt nodig is. “Er is niet voldoende ruimte in het station om alle problemen goed op te lossen. Kortrijk heeft een modern station nodig, dat voor iedereen toegankelijk is.”

Volgens het stadsbestuur en NMBS zijn er tal van verbeteringen mogelijk aan het station in Kortrijk. “Een modern station moet ervoor zorgen dat trein, bus, auto, fiets en voetgangers met elkaar verbonden zijn, zodat de reizigers vlot de verbinding kunnen maken. Vandaag verloopt dat helemaal anders dan in 1956 toen het station gebouwd werd, dus dat moeten we verbeteren”, klinkt het.

Vlot toegankelijk station

Het station zelf moet natuurlijk ook vlot toegankelijk zijn. “Voor zowel kinderen, ouderen, als reizigers met buggy’s of koffers en personen met een handicap. En dat is op vandaag niet goed genoeg, want een rolstoelgebruiker kan relatief vlot spoor 1 bereiken, maar bij vertrek op een ander spoor, moet er fysiek over geplaatst worden. We hebben ook nog fietsenstallingen nodig, een fietsherstelpunt en andere dingen zoals afhaalpunt voor pakketjes, winkels en horeca.”

“Er is niet voldoende ruimte in het gebouw nu om alle problemen op een goede manier op te lossen”

“Dat zijn problemen, die wel apart kunnen opgelost worden”, laten schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Open VLD) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) weten. “Maar er is niet voldoende ruimte in het bestaande stationsgebouw om dat op een goede, doordachte manier te doen. Het nieuwe stationsgebouw is trouwens een onderdeel van het plan, dat al in 2010 werd uitgestippeld. In 2019 begonnen de werken aan de ondergrondse parking. De voetgangersverbindingen en helling voor de fietsenstalling zijn al afgestemd op het nieuwe gebouw. Het is allemaal met elkaar verbonden.”

Elementen van oude station bewaren

Kunstwerk over de Leie en de Kortrijkse industrieën in de centrale hal van het station van Kotrijk, gemaakt door de Brugse keramist Rogier Vandeweghe. © Europa Nostra

“Natuurlijk begrijpen we het engagement van Europa Nostra en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (VVIA), die de kandidatuur instuurde. Wij proberen zelf ook dagelijks op een goede manier om te gaan met ons verleden en erfgoed, maar zonder dat dit ten koste gaat van de toekomst. Het station is het hart van de stad op vlak van mobiliteit en moet beter afgestemd zijn op de duizenden gebruikers vandaag.”

“We willen het verleden respecteren, maar wel zonder dat dit ten koste gaat van de toekomst”

Bepaalde elementen van het oude station zullen volgens schepenen Maddens en Weydts wel bewaard worden. “Het beeldhouwwerk op de voorgevel en het reliëf in de centrale hal zullen we integreren in het nieuwe station. Het stationsgebouw nu zal ook goed gedocumenteerd worden met de nodige aandacht voor de architect Pierre Pauwels. We hopen dat minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) deze argumenten ook overweegt bij de beoordeling om het station van Kortrijk als wettelijk monument te klasseren.”