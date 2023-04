Station Kortrijk op lijst van zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in 2023 in Europa

Het station van Kortrijk dat normaal gesloopt zal worden voor een nieuw stationgebouw werd nu opgenomen in de lijst van zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa in 2023. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (VVIA) diende vorig jaar de kandidatuur in bij de organisatie Europa Nostra en kreeg nu goed nieuws te horen. “We hebben nu ook officieel bij minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) een aanvraag tot wettelijke bescherming als monument ingediend”, vertelt Hendrik Nelde van VVIA.

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (VVIA) kreeg vandaag goed nieuws te horen. Want het station van Kortrijk werd geselecteerd uit een lijst van meer dan 100 kandidaten en staat nu officieel op de jaarlijkse lijst ‘De 7 belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa in 2023’ van de organisatie Europa Nostra. Sinds 2013 werden er al 56 monumenten in Europa geselecteerd. “We willen ieder initiatief feliciteren met hun activisme en wil om erfgoed in Europa niet te laten verloren gaan. Hopelijk wordt deze jaarlijkse lijst ooit overbodig, omdat er dan geen monumenten en erfgoedsites meer bedreigd worden”, zegt Sneska Quaedvlieg-Mihailovic van Europa Nostra.

Het Kortrijkse stationsgebouw dateert uit 1956 en werd na de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd. © Facebook Red Ons Station

Historisch gebouw

Het oorspronkelijke station van Kortrijk werd gebouwd in 1839. Het was toen niet alleen een treinstation, maar ook een telegraaf- en postkantoor. Het werd een belangrijk punt in het treinverkeer tussen België en Frankrijk. Daarom werd het in 1944, na de invasie van Normandië zwaar gebombardeerd. Het gebouw werd heropgebouwd in 1951 met een nieuw ontwerp van architect Pierre Albert Pauwels in de stijl van Expo 58. “Het station van Kortrijk behoort tot de meest historische treinstations in Europa”, zegt Hendrik Nelde van VVIA. “Want er blijven weinig gebouwen, die direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden over. Die worden bijna allemaal vervangen door modernere glazen gebouwen.”

“Niemand is geïnteresseerd in gebouwen, die niet héél erg oud zijn. Maar over 30 jaar zullen mensen spijt hebben dat het afgebroken werd”

Kunstwerk over de Leie en de Kortrijkse industrieën in de centrale hal van het station van Kotrijk, gemaakt door de Brugse keramist Rogier Vandeweghe. © Europa Nostra

“Niemand is geïnteresseerd in gebouwen, die niet héél erg oud zijn. Maar over 20 à 30 jaar zullen de mensen er dan spijt van krijgen dat ze er niets aan gedaan hebben. Daarom is het voor ons de moeite om er nu voor te vechten. We hebben ook een aanvraag ingediend bij minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) om het station van Kortrijk wettelijk te beschermen als monument. Het feit dat het nu op de lijst staat, opent de mogelijkheid om te praten over hoe we met erfgoed in het openbaar vervoer moeten omgaan op weg naar een duurzamere maatschappij”, besluit Hendrik.