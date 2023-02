Kruispunt Molenstraat – Stenemolenstraat – Poelkenswegel in Olsene wordt veiliger en overzichtelijker

Fietsers, voetgangers en auto’s zullen binnenkort op een veiliger manier het kruispunt van de Molenstraat met de Stenemolenstraat en Poelkenswegel kunnen passeren. Het kruispunt in centrum Olsene wordt veiliger en overzichtelijker heraangelegd.

Schepen van Mobiliteit en verkeersveiligheid Michaël Vandemeulebroecke: “Dit kruispunt is momenteel nogal breed en weinig overzichtelijk. Er is hier ook vrij veel druk en snel verkeer. Daarom werd in ons verkeersleefbaarheidsplan opgenomen om het kruispuntoppervlak te verkleinen en de bestaande verkeersplateau op het kruispunt met de Nieuwlandstraat uit te breiden tot voorbij de aansluiting met de Poelkenswegel. Deze verhoogde inrichting zal de snelheid remmen.”

“Bij de werken wordt de aansluiting van de Stenemolenstraat op de Molenstraat dwars gemaakt, wat veel overzichtelijker zal zijn. Bovendien wordt de rijweg van de Molenstraat iets verder van de aansluiting van de Poelkenswegel voorzien, waardoor het verkeer komende uit de Poelkenswegel een betere zichtbaarheid krijgt. We voorzien ook extra groen op het kruispunt”, vult schepen van Openbare werken Sophie Delaere aan.

Deze werken zullen worden uitgevoerd door de firma Wegeniswerken Adiel Maes uit Lichtervelde. De werken zullen starten op maandag 27 februari en afhankelijk van de weersomstandigheden duren tot 17 maart.

Een omleiding wordt voorzien via Nieuwlandstraat, Centrumstraat, Groeneweg, Molenstraat, Sint-Pietersstraat, Grote Steenweg, Nieuwlandstraat.