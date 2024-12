Knip op De Kromte zorgde voor commotie: “De knip kadert in een veel groter geheel”

Het voorbije jaar haalde de ‘knip aan De Kromte’ in Pittem, en bij uitbreiding het gemeentelijk mobiliteitsplan, diverse malen de media, zodat we dit toch wel het nieuwsfeit van het jaar mogen noemen. We bespraken deze maatregel nog eens met burgemeester Denis Fraeyman en informeerden ook eens naar de verdere plannen rond mobiliteit.

Nog maar zelden beroerden een paar honderd meters weg meer de actualiteit dan De Kromte het voorbije jaar. “Ik sta nog altijd achter de beslissing van de afsluiting. Tenslotte vormt dit maar een klein stuk van het veel grotere geheel van het gemeentelijk mobiliteitsplan”, steekt burgemeester Fraeyman (CD&V) van wal. “Inmiddels is de commotie grotendeels gaan liggen, mede omdat de gevreesde fileproblemen en ongevallen aan het kruispunt met de Vijfstraat uitgebleven zijn. We hebben daarentegen geconstateerd dat het aantal ongevallen aan het kruispunt met de Puttensdreef tot bijna nul herleid is. Wanneer we het breder kader bekijken, was dit een eerste stap om minder doorgaand verkeer door onze dorpskern te krijgen en om deze veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.”

Markt en Tieltstraat

“Nu de werken aan de Tiengebodenstraat afgewerkt zijn, willen we de komende maanden werk maken van het veiliger maken van de weg naar onze school. Dit zal gebeuren door eenrichtingsverkeer in de Koffiestraat in te voeren en door de inrichting van de Markt aan te pakken. Inmiddels werd een studie gemaakt van de riolering op de Markt. Deze is bepalend voor de verdere stappen. Als de riolering nog goed is, kunnen we ons beperken tot bovengrondse aanpassingen en kunnen deze er sneller komen. Wanneer de riolering slecht is, wordt het een ander verhaal, want dan zijn veel grotere werken nodig. Om de verkeersstroom te verkleinen en veiliger te maken, gaan we in de Tieltstraat ook het kruispunt met de Fonteinestraat aanpassen. Er komt een hoppinpunt voor de bussen van De Lijn, en ook onze deelauto’s zullen hierheen verplaatst worden. Door deze aanpassingen zal de voorrangsweg verlegd worden naar de Fonteinestraat en zullen ook een aantal andere verkeersremmende maatregelen doorgevoerd worden. In de loop van 2026 zal dan de Kolonel Naessensstraat tot aan Het Kruiske aangepast worden, maar hier zijn de plannen nog niet voor uitgewerkt en er komt zeker nog een bewonersvergadering.”