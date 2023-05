Gemeentelijk mobiliteitsplan nadert zijn eindpunt

Tijdens de gemeenteraad in Pittem op maandagavond diende de raad zich uit te spreken over de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit is één van de laatste stappen in een definitieve vastlegging, al had oppositiepartij NPE nog bedenkingen.

Met de regelmaat van de klok beroerde het gemeentelijk mobiliteitsplan de voorbije jaren de gemoederen van de gemeenteraadszittingen. Voor het prille begin ervan moeten we al terug naar april 2005 en in 2013 werd het oorspronkelijke plan dan een eerste keer geactualiseerd. Op 27 februari 2019 gebeurde dit een tweede maal en werd het huidige plan door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie opgestart. Tijdens de uitwerkingsfase werd er door de gemeente voor gekozen om via burgerparticipatie de inwoners bij de plannen te betrekken. De daar besproken punten werden meegenomen bij het opmaken van het voorlopig ontwerp dat nu aan de raad werd voorgelegd.

“Ruimte voor aanpassingen”

Op 22 juni volgt nog een infomarkt voor de inwoners. Voor aanvang van de voorbije gemeenteraad werd het voorlopige plan achter gesloten deuren aan de raadsleden voorgesteld. Bij de behandeling ervan noteerden we alvast de volgende actiepunten: er komen een aantal nieuwe eenrichtingsstraten, een knip aan ‘de kromte’ en in de Egemstraat, een parkeerverbod voor vrachtwagens in het centrum en er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van een veilige schoolomgeving.

“Wie nog vragen heeft, kan ons steeds contacteren voor extra uitleg”, klonk het bij burgemeester Denis Fraeyman (CD&V). “Daarnaast is het ook zo dat niet alle geplande aanpassingen meteen zullen doorgevoerd worden. Er is nog ruimte voor aanpassingen. Na de infomarkt komt de stuurgroep zeker nog samen, zodat de daar gemaakte bemerkingen van inwoners nog zullen kunnen meegenomen worden in het plan. We kunnen ook al meegeven dat als eerste zal werk gemaakt worden van een veilige schoolomgeving. In de loop van de volgende drie jaar zullen dan de andere punten doorgevoerd worden.”

Na de gegeven uitleg besloot oppositiepartij NPE zich te onthouden bij de stemming. (JG)