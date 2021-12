Geen verkeer mogelijk in Kruisbergstraat in Kruiskerke wegens rooien van 27 beuken

Vandaag en ook morgen is er geen verkeer mogelijk in de Kruisbergstraat (Kruiskerke) vanaf het gemeentebos tot aan de Krommerkeerstraat.

Daar is een bedrijf uit Lichtervelde volop bezig met het rooien van 27 beuken langs het openbaar domein. Zieke bomen die zwaar aangetast waren of een gevaar betekenden voor de passanten en het verkeer in het algemeen. Er komen nieuwe wintereiken ter vervanging.

De werken schieten heel goed op en het zagen is al gedaan. Nu nog het opruimen en wegbrengen van de bomen. Die zou de gemeente dan verkopen aan wie ervoor belangstelling heeft. Gemeentelijk ambtenaar Kurt Sabbe beheert dit dossier in het gemeentehuis.

(RV)