Zet eens een slimme fietshelm op je hoofd

Liefhebbers van de fiets kunnen dit weekend in Kortrijk Xpo terecht voor Velofollies, de totaalbeurs met al wat de fietsenmarkt vandaag biedt. En dat zijn niet alleen fietsen zelf, maar ook toebehoren zoals de multifunctionele fietshelmen van het West-Vlaamse bedrijf HelmetPlus. “Met onze helmen kun je ook muziek beluisteren, telefoneren en ze zijn zelfs voorzien van richtingaanwijzers”, zegt medezaakvoerder Frits Vanhaverbeke.

Dit weekend, van vrijdag tot en met zondag, heeft in Kortrijk Xpo opnieuw de grote fietsbeurs Velofollies plaats. Uiteraard kan je er terecht voor een uitgebreid gamma fietsen voor zowel de sportieve als de meer gezapige fietser. Maar daar blijft het niet bij. Ook producenten van allerlei toebehoren nemen een plaatsje in op de beurs. Zoals het West-Vlaamse, in Oostkamp gevestigde, bedrijf HelmetPlus. De firma ontwikkelt fietshelmen maar de Plus in de naam geeft al aan dat het hier niet om doordeweekse helmen gaat.

Zeilsport

“Het verhaal van HelmetPlus begon zo’n vier à vijf jaar geleden onder impuls van mijn broer Bart”, zegt medezaakvoerder en verkoopverantwoordelijke Frits Vanhaverbeke. “Mijn broer is een fervent zeiler – hij vaart vooral met catamarans – en vijf jaar terug werd in de club waarbij hij aangesloten is een verplichting ingevoerd om een helm te dragen tijdens het zeilen. De draaiende masten kunnen immers al eens een gevaar vormen. Maar in die sport is het ook heel belangrijk om met elkaar te communiceren. Dat bracht hem op het idee om communicatiemiddelen te integreren in een helm. Hij ging op zoek naar de geschikte technologie daarvoor en voor het design werd een samenwerking aangegaan met de internationaal vermaarde Franse designer van helmen Jean-Yves Lucas, van Lucas Designs. We vonden dat helmen met ingebouwde communicatie zeker ook op de fietsmarkt een mooie plaats zouden kunnen innemen en zo is de bal dus aan het rollen gegaan.”

Zo kwam Frits Vanhaverbeke dus ook aan boord om het mooie idee verder te commercialiseren en de verkoop aan te sturen. Broer Bart gaat iets meer op de achtergrond over de structuur en het financiële aspect en Koen Hollevoet werd aangesteld als COO. “We werken met een netwerk van zo’n driehonderd verdelers in België, Nederland en Frankrijk. Ontwikkeling, design en kwaliteitscontrole gebeurt lokaal, de productie gebeurt vooral in het Verre Oosten.”

Met veel enthousiasme demonstreert Frits voor ons alle mogelijkheden van een reeks helmen uit de collectie van HelmetPlus. “Zoals je ziet beschikken ze over voor- en achterverlichting. Daarnaast zijn er richtingaanwijzers ingebouwd, te bedienen via een meegeleverde afstandsbediening die op het stuur wordt gemonteerd. En dan is er ook nog een uitgebreid audiosysteem waarmee je via een bluetoothverbinding met je smartphone naar de radio of muziekapps zoals Spotify kunt luisteren”, verduidelijkt Frits.

Beschermende jassen

“En ook handenvrij telefoneren is mogelijk. Voor mensen die bijvoorbeeld in groep gaan fietsen, hebben we ook een eigen ontwikkelde app waarin je verschillende deelnemers kunt toevoegen om zo vlot met elkaar te communiceren. Belangrijk om te vermelden is dat het geluid via trillingen tot het gehoor komt – bone conducting noemen we dit – en we dus geen speakers rechtstreeks op het oor plaatsen. Dat heeft als voordeel dat het veel veiliger is want zo worden toch ook nog de omgevingsgeluiden van het verkeer opgevangen. Op Velofollies dit weekend gaan we overigens nog een nieuwigheid lanceren: naast helmen bieden we nu ook mooie jassen aan met ingebouwde rug-, elleboog- en schouderbescherming. In combinatie met een HelmetPlus-helm kan je zo helemaal veilig de baan op!”

Velofollies vindt plaats van vrijdag 20 januari tot en met zondag 22 januari in Kortrijk Xpo. Info: www.velofollies.be.