Fietsbieb Zedelgem in kijker tijdens ‘Week van Vrijwilliger’

Bij de start van de ‘Week van de Vrijwilliger’ gunde de Fietsbieb Zedelgem een blik achter de schermen. In hun atelier in Groenhove op Zuidwege maken een vijftal vrijwilligers kinderen tot 12 jaar gelukkig met een fiets op maat. Een 160-tal jonge fietsers groeien mee met meer dan één geleend model. Onderhoud en deskundige raad inbegrepen.

Voor wie het woord nog niet kende: de Fietsbieb heeft niets van doen met boeken ontlenen. Tot en met 12 jaar kunnen kinderen er wel terecht om, voor de heel bescheiden prijs van 20 euro lidgeld per jaar, een geschikte fiets te lenen. Voor 20 euro waarborg mag je ook één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar mag je die fiets zo gewenst inruilen voor een groter of ander exemplaar uit het aanbod. De Fietsbieb is een deelsysteem van beweging.net dat dankzij de inzet van vrijwilligers een groot succes kent, met bijna 100 biebs verspreid over Vlaanderen. Al bijna vijf jaar kunnen kinderen uit Zedelgem ook bij de Fietsbieb van hun eigen dorp terecht. In de werkplek van de oude Chirolokalen van domein Groenhove zetten een vijftal Zedelgemnaars zich als vrijwilliger in, om het bloeiend uitleenpunt draaiende te houden. Herstellers Marnix Bollaert en Ludo Bes houden alle fietsjes op punt. Dirk Vandenberghe, Marc Vermeulen en Hugo Vanroose nemen de vraag en administratie errond voor hun rekening. Ze vormen een hecht team.

Milieubewust

Om de Fietsbieb van Zedelgem te waarderen, kreeg het vrijwilligersteam bij de start van de Week van de Vrijwilliger het bezoek van burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Sociale Zaken Ellen Goes. Het Zedelgems filiaal van de Fietsbieb hoeft zich om hun centrale locatie geen zorgen te maken. Het voormalig Chiroheem Groenhove aan het rondpunt van Zuidwege is immers een gemeentegebouw dat voldoende ruimte biedt om alle fietsen te herbergen. Op het grasveld ernaast kunnen kinderen meer dan één model in alle rust uitproberen, vertelt coördinator van Fietsbieb Zedelgem Marc Vermeulen. “Sinds de coronacrisis zagen we het aantal uitgeleende fietsen gevoelig stijgen. Een bij ons geleende fiets moet je in de staat houden waarin je die kreeg. Meer en meer ouders die voor ons kiezen zien de waarde van herbruikbare fietsen in. We krijgen ook kinderen over de vloer die in de randgemeenten wonen, maar die bijvoorbeeld wel een fiets willen voor wanneer ze bij hun grootouders in Zedelgem verblijven. Van het motto De fiets groeit met je mee zijn al een 160-tal kinderen en hun ouders overtuigd. We hebben nu een aanbod van 260 fietsen, dat gerust mag groeien. Maar we zoeken evengoed ook nog vrijwilligers om ons even bezield bij te springen, en eens af te lossen. Contacteer ons gerust.” (HV)

Fietsbieb Zedelgem is elke laatste zaterdag van de maand open van 9.30 tot 11.30 uur en elke tweede woensdag van 16 tot 18 uur. Lid worden kan via: www.fietsbieb.be