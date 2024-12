Preventieve alcoholcontroles tijdens De Warmste Week in Brugge

Afgelopen zondag en maandagavond kon je bij de ondergrondse parking op ‘t Zand tijdens De Warmste Weekend een preventieve alcoholtest doen bij de Responsible Young Drivers en de preventiedienst. “Als stadsbestuur dragen we verkeersveiligheid hoog in het vaandel, zeker tijdens de feestdagen”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Passanten aan Interparking ‘t Zand, bij Paviljoen B, werden zondag- en maandagavond aangesproken door een team van de Responsible Young Drivers om vrijwillig deel te nemen aan een preventieve blaasactie. Wie safe blaast, kreeg een gadget van de ‘Ik rij #ZAD-Zonder Alcohol en Drugs’-campagne van de Stad Brugge en de Lokale Politie. Bij een positieve blaastest werd gesensibiliseerd om via andere alternatieven veilig thuis te geraken.

Via de campagne ‘Ik rij #ZAD, waaronder diverse preventieve en repressieve acties vallen, onderstrepen het stadsbestuur en de politie het belang van nuchter rijden. “Als stadsbestuur dragen we verkeersveiligheid hoog in het vaandel, zeker tijdens de feestdagen. Met onze campagne willen we iedereen sensibiliseren: wie nuchter rijdt, zorgt niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen op de weg”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Alcoscans

Het preventieteam aan de toegang tot de ondergrondse parking wees op heel wat alternatieven om ervoor te zorgen dat je de weg naar huis veilig aflegt. Zoals kiezen voor mocktails en andere alcoholvrije alternatieven. Ook het openbaar vervoer of een taxi nemen als je gedronken hebt, of zelfs overnachten bij vrienden en familie zijn mogelijkheden.

Ook interessant om weten: de Stad Brugge liet op strategische plaatsen heel wat gratis ‘Alcoscans’ installeren. Het is een eenvoudig en preventief hulpmiddel dat via een blaastest helpt inschatten of je nog veilig de weg op kan. Je vindt ze bij alle ondergrondse parkings en bij de feest- en concertzalen Het Entrepot, Het Cachot, Daverlo en Magdalenazaal.