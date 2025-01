Politiezones Westkust en Kouter trekken in totaal 16 rijbewijzen in bij controles tijdens weekend zonder alcohol

Heel wat politiezones controleerden het voorbije weekend extra op het rijden onder invloed. Een overzicht van de resultaten bij de politiezones Westkust en Kouter:

Westkust

De controles gingen van start zaterdagavond van 19 uur tot 22.30 uur op de Koninklijke Baan in Koksijde. “Eén bestuurder mocht drie uren geen voertuig besturen, een andere bestuurder moest het rijbewijs voor zes uren inleveren. Van drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Zij zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Eén bestuurder reed met de wagen terwijl het rijbewijs reeds ingetrokken was en blies positief. De wagen bleek ook niet gekeurd te zijn. Het voertuig werd getakeld en verschillende processen-verbaal voor sturen spijts verval, niet-keuring en strafbare alcoholintoxicatie werden opgesteld.” Die bestuurder wacht een fikse rekening.

Tussen 22.45 uur en 00.35 uur werd dan weer gecontroleerd op het Kaaiplein in Nieuwpoort. “Een golfkar werd zes uren ingehouden omdat de bestuurder een positieve alcoholtest had afgelegd. Eén bestuurder moest het rijbewijs voor zes uren inleveren, twee andere bestuurders moesten de wagen voor drie uren aan de kant laten staan.” In totaal legden 269 bestuurders een ademtest af. Elf bestuurders hadden te veel alcohol gedronken om nog een voertuig te mogen besturen. Dat is 4 %.

Kouter

Politiezone Kouter startte vrijdagavond na 19 uur op de Burg in Torhout met de controles. Daar werd een personenwagen gecontroleerd waarvan de bestuurder, een 57-jarige man uit Torhout, reed onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Om 23.20 uur werd een auto aan de kant gezet in de Oostendestraat. Een 37-jarige man uit Polen bleek te rijden onder invloed van verdovende middelen is. Hij legde een positieve speekseltest af en ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Op diezelfde Oostendestraat vond zaterdagavond tussen 22.30 uur en 23.30 uur een alcoholcontrole plaats waar negentien ademtesten werden afgenomen. Achttien daarvan waren negatief, maar één iemand had teveel getrokken en moest het rijbewijs afgeven voor vijftien dagen. Op de Industrielaan werd zondagavond gecontroleerd tussen 20.30 uur en 21.30 uur. Daar werd niemand betrapt. Bij de controles werden nog drie pv’s van waarschuwing opgesteld voor het rijbewijs en technische eisen en een pv voor de verzekering.

Ook op het grondgebied van Ichtegem vonden diverse controles plaats. De eerste waren tussen 17 uur en 18 uur in de Arthhur Coussensstraat in Ichtegem. Daar werden 21 ademtesten afgenomen en die waren gelukkig allemaal safe. In de Koekelarestraat liep zaterdagnacht wel een man hard tegen de lamp. Om 1.20 uur werd de personenwagen van een 51-jarige man uit Gistel gecontroleerd. Hij bleek te rijden onder invloed van zowel alcohol als verdovende middelen. Daarop legde hij zowel een positieve ademtest als speekseltest bij. Normaal zou zijn rijbewijs ingehouden zijn, maar die had hij niet bij. Er werden verschillende pv’s opgesteld. In de Engelstraat werd zondagavond om 22.30 uur dan weer een 32-jarige man uit Jette betrapt onder invloed in zijn wagen. Ook hij had zijn rijbewijs niet bij waarna zijn wagen ingehouden werd voor 12 uren. (JH)