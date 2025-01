De politieactie ‘Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur’ gaat vrijdagavond van start. Bij die actie controleert de federale wegpolitie samen met verschillende lokale politiezones extra op alcohol en drugs in het verkeer.

De actie gaat vrijdag om 18 uur van start en loopt tot maandag 20 januari 6 uur. De politie organiseert de actie meerdere keren per jaar om drugs en alcohol achter het stuur te bestrijden. “Het gebruik van alcohol en drugs is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen”, zegt de politie. “Rijden onder invloed is onverantwoord gedrag dat onomkeerbare gevolgen kan hebben.”

Tijdens de vorige editie in januari testte 1,35 procent van de gecontroleerde bestuurders positief op drugs of alcohol. In juni ging het om 2,01 procent.