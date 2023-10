Politie controleert fietsen op Brugse Markt: slechts 76 van de 215 fietsers kregen een goed rapport

Op de Markt in Brugge hield de politie donderdagnamiddag een controleactie. Onder meer de verlichting van de fietsen werd nagekeken. In totaal werden 215 tweewielers gecontroleerd, slechts 76 fietsers kregen een goed rapport.

Fietsers werden uit het verkeer geplukt en naar de controlepost op de Markt gebracht. Daar werd gecontroleerd of de fiets of bromfiets in orde was om deel te nemen aan het verkeer.

In totaal werden 215 tweewielers gecontroleerd (fietsen, (e)-steps, bromfietsen, …). Volgesn Lien Depoorter, woordvoerder van politie Brugge, bleken amper 76 fietsers met alles in orde. Zij werden dan ook beloond met een gadget.

Zondere handen

De belangrijkste overtredingen bij de overige tweewielers waren de volgende: 41 gingen de verboden rijrichting in (C1 bord aan het kruispunt met de Steenstraat), 26 bestuurders werden al fietsend betrapt met hun GSM in de hand, 27 tweewielers werden beboet voor defecte fietsverlichting, 1 bestuurder had geen helm aan op een speed pedelec en 2 fietsers reden zonder handen

En dan waren er nog enkele inbreuken in het kader van bromfietsverzekering, opfokken van bromfietsen….