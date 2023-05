IN KAART Aantal snelheidsboetes op West-Vlaamse wegen neemt fors toe: 1.705 overtredingen per dag

Vorig jaar werden 706.356 verkeersinbreuken geregistreerd op onze West-Vlaamse wegen, inclusief autosnelwegen. Dat is maar liefst 15 procent meer dan in 2021 en een vijfde meer dan acht jaar geleden. Nog opmerkelijker is het aandeel van de snelheidsboetes: 88 procent van alle inbreuken gaat over een snelheidsovertreding.

In totaal waren dat er in onze provincie 622.312, oftewel 1.705 per dag. Daarmee tekenen we een stijging van ruim een derde op acht jaar tijd op. Toch belanden we hiermee onder het Vlaamse gemiddelde, op Limburg na telt onze provincie het laagst aantal flitsboetes in 2022.

Regionale verschillen

De meeste snelheidsduivels werden geflitst in politiezone Het Houtsche (Oostkamp, Beernem, Zedelgem), daar waren de snelheidsovertredingen goed voor 95,4 procent van het totaal aantal verkeersinbreuken. In politiezone Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) was dat slechts 59 procent. (lees verder onder de kaart)

Naast de 88 procent overtredingen die te maken hadden met een te hoge snelheid, werden er nog 84.044 anders verkeersinbreuken vastgesteld. De redenen daarvoor zijn divers: onwettig geparkeerd staan, niet in het bezit zijn van een rijbewijs, geen gordel dragen... of onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur kruipen. Die laatste categorie is goed voor 6.114 pv's, een cijfer dat in een jaar tijd is gestegen met 15 procent. In vergelijking met acht jaar geleden, is het echter gedaald.