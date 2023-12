ANPR-camera’s moeten vrachtwagens uit dorpskern van Gullegem weren: er komt een permanent cameraschild op vier locaties

In Gullegem komen op vier plaatsen ANPR-camera’s. Dat zijn camera’s met nummerplaatherkenning. Met die investering wil Wevelgem zwaar vrachtverkeer uit de dorpskern weren en zo de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verhogen.

“Met de plaatsing van ANPR-camera’s willen we in de eerste plaats vrachtwagensluizen creëren”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Lobke Maes. Die meten de tijd die een vrachtwagen aflegt over een bepaald traject waar een tonnagebeperking geldt. Op die manier kun je nagaan of een vrachtwagen daar voor lokale doeleinden moet zijn of gewoon passeert. In dat laatste geval spreken we van sluikverkeer en zal de chauffeur beboet worden. We merken namelijk op dat nog heel wat chauffeurs de tonnagebeperking negeren en sluiproutes gebruiken.”

Vrachtwagens in de dorpskernen en in schoolomgevingen zorgen volgens de schepen voor verkeers- en geluidshinder, ergernis, fijn stof en vooral levensgevaarlijke situaties. En dat wil het lokaal bestuur koste wat het kost vermijden. De ANPR-camera’s worden in de Driemasten, de Heulestraat, de Oude Ieperstraat en de Koningin Fabiolastraat geplaatst. Op die manier kan doorgaand vrachtverkeer permanent gecontroleerd worden.

Voortraject

De vier locaties werden niet lukraak gekozen. De plaatsing van de camera’s komt er na een lang voortraject. In 2019 werd het sluipverkeer van vrachtwagens al een eerste keer in kaart gebracht door het plaatsen van sluizen. Vooral de link tussen de Driemasten en de op- en afrit van de R8 – via onder meer de Schutershoflaan en Ter Walle – werd zwaar op de proef gesteld. Ook via de Hondschotestraat reed veel vrachtverkeer richting de op- en afrittencomplexen van de R8 en de A19. Om de sluizen te omzeilen, gebruikten steeds meer chauffeurs de Pijplap. Daarom werden de sluizen in 2022 opnieuw geplaatst, op de meest problematische locaties. De Koningin Fabiolastraat werd niet langer opgenomen in de lijst omdat de Rijksweg vanuit die richting voor chauffeurs korter en sneller is. De Oude Ieperstraat kwam erbij, om te vermijden dat sluikverkeer zich zou gaan verplaatsen.

De resultaten van deze ingreep waren volgens schepen Lobke meer dan bemoedigend. De data bevestigden dat de Pijplap inderdaad vaak gebruikt werd als alternatieve route, maar het sluipverkeer halveerde gemiddeld, met als grootste winst de link Driemasten-Oude Ieperstraat. Dit geeft aan dat de herinrichting van het kruispunt Driemasten-Oostlaan, alsook een betere signalisatie, hun vruchten afwerpen.

Investering van 200.000 euro

“Die neerwaartse trend willen we vasthouden”, gaat schepen Lobke verder. “Daarom werd gekozen om permanent ANPR-camera’s te plaatsen. Het is een investering van bijna 200.000 euro waarmee we als gemeente zorgen voor optimale leefbaarheid van de kern van Gullegem. De maatregel past in het verlengde van de gerealiseerde fietszone en de uitbreiding van de zone 30. We verwachten dat de nieuwe trompetaansluiting aan de R8 en A19 ook een positieve impact zal hebben. Vrachtverkeer zal aangemoedigd worden om via de Rijksweg naar de industriezone Gullegem-Moorsele te rijden, en verder ontmoedigd worden om door het centrum van Gullegem te rijden.”

Ook de politie verwacht positieve resultaten van de ANPR-camera’s. Zo zullen bestuurders met een niet-gekeurde wagen of personen die rondrijden zonder verzekering, opgespoord kunnen worden. Dit cameraschild helpt ook tegen rondtrekkende dievenbendes die de R8 en de A19 vaak als vluchtroute gebruiken. “Het automatische registratiesysteem heeft elders zijn effectiviteit al bewezen. Wij verwachten hier ook heel positieve resultaten”, zegt politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. (AV)