Beernem opent stationsplein plechtig met heus volksfeest

Na een lange periode van renovatiewerken is de vernieuwde stationsomgeving al enkele weken in gebruik genomen. Op 2 april wil de gemeente de site plechtig openen met heel wat festiviteiten.

Infrabel en NMBS waren sinds begin 2019 aan de slag om een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge aan te leggen. Er komt niet enkel een verdubbeling van de sporen, ook de stationsomgeving is volledig aangepakt. De nieuwe omgeving van het station is niet meer te vergelijken met de oude stationsomgeving: “Aan de hand van uitgebreide fietsenstallingen en infrastructuur voor deelwagens en een busparking moet de site heel wat reizigers samenbrengen op het openbaar vervoer”, vertelt burgemeester Jos Sypré, bevoegd voor Mobiliteit. Er zijn ook drie extra parkings en er komt een herstelpunt voor fietsen. Door al die vernieuwingen willen we van dit punt een mobiliteitshub maken, met ruimte voor fietsers, auto’s, deelwagens en natuurlijk het openbaar vervoer”, gaat Sypré verder.

Volksfeest

Eerder sprak de burgemeester al zijn dank uit naar de buurtbewoners. “Zij hebben het hier de voorbije jaren zwaar te verduren gehad. Soms begonnen de werken heel vroeg ‘s morgens en gingen ze heel lang door.” Om hen te bedanken en de omgeving plechtig te openen, plant de gemeente een volksfeest op 2 april. “Op zaterdag 2 april zal er van alles te beleven zijn op het Stationsplein: straattheater, springkastelen, dj-caravan,… Alle inwoners en pendelaars zijn welkom om er een onvergetelijk volksfeest van te maken”, aldus een enthousiaste Jos Sypré. Op het evenement kunnen bezoekers verschillende drankstanden van horecazaken Bistro Birnu en De Zevende Hemel bezoeken. De lokale verenigingen zullen het evenement voorzien in eetkraampjes. De gemeente zal haar inwoners ook trakteren op een gratis drankje. Om 18 uur komt de coverband De Chouffettes langs en om 19 uur is er een gratis optreden van Vlaamse Schlagerzanger Jo Vally. (AVH)