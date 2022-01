Amper één op de zes tram- en bushaltes is toegankelijk voor mensen met een beperking

Slechts 16,9 procent van tram- en bushaltes in West-Vlaanderen is vlot toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. Nochtans stelt de Vlaamse regering sinds vorige zomer subsidies ter beschikking aan lokale besturen om dat probleem weg te werken. Alleen worden die amper gebruikt, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) verzamelde.

Meer dan 6.400 tram- en bushaltes telt onze provincie, maar meer dan 80 procent daarvan is niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. Die cijfers vroeg CD&V-parlementslid Brecht Warnez op bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Tot 5.000 euro subsidie per halte

Nochtans wil de Vlaamse regering met een Masterplan Toegankelijkheid fors werk maken van het probleem. Het actieplan streeft ernaar om tegen 2030 minstens de helft van alle haltes in Vlaanderen bereikbaar te maken voor mensen met een beperking.

Daarvoor richtte minister Peeters zich vorige zomer al een eerste keer tot de steden en gemeenten. Per halte die de lokale besturen aanpassen, krijgen ze een subsidie die kan oplopen tot 5.000 euro. In totaal voorziet Vlaanderen een budget van 1,8 miljoen euro.

Amper reactie

Maar vijf maanden later blijkt nog niet een West-Vlaamse gemeente gebruik te hebben gemaakt van die subsidies. Over heel Vlaanderen bekeken oogt de balans met twee lokale besturen en amper vier haltes bijzonder mager.

Brecht Warnez wil de West-Vlaamse steden en gemeenten dan ook verder motiveren om de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes te verbeteren. “We moeten daarop blijven inzetten”, zegt hij. “We zien dat 12 steden en gemeenten in onze provincie het charter al hebben ondertekend, de intentie is er dus zeker. Maar bij de nieuwe subsidieoproep moeten we sterker reageren. De problematiek moet meer onder de aandacht komen.

“Ik heb er vertrouwen in dat de West-Vlaamse steden en gemeenten hun tram- en bushaltes toegankelijker willen maken voor personen met een beperking, maar vraag aan de minister om wel snel duidelijkheid te scheppen over de nieuwe Vlaamse subsidies die lokale besturen daarvoor kunnen krijgen”, besluit Warnez.