Zwevezeelse Heleen Deroo geselecteerd voor Vlaamse PhD Cup 2022

Heleen Deroo (29) uit Zwevezele is bio-ingenieur en werd geselecteerd voor de Vlaamse PhD Cup 2022. Deze wedstrijd daagt jaarlijks wetenschappers uit om de kern van hun net afgeronde doctoraat met de wereld te delen. “Ik onderzocht hoe waterbesparende irrigatie in de rijstteelt de bodem beïnvloedt”, vertelt Deroo.

Heleen Deroo (29) uit Zwevezele is één van de 16 geselecteerden voor de prestigieuze Vlaamse PhD Cup. Haar uitdaging? De kern van haar jarenlange, complexe doctoraatsonderzoek uitleggen in een heldere presentatie van amper drie minuten. “Ik ben een rasechte boerendochter, afkomstig uit Zwevezele, en volgde de studierichting bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent”, stelt Heleen zichzelf voor. “Ik volgde een onderzoeksstage bij het Internationaal Atoomenergieagentschap in Oostenrijk en ik wil verder op onderzoek gaan. Binnenkort graaf ik verder als bodemonderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.”

Rijst

Heleen deed tijdens haar doctoraat onderzoek naar de impact van innovatieve, waterbesparende rijstteelt op de bodem. “Rijst is één van de meest geproduceerde gewassen in de wereld. Het is het basisvoedsel bij uitstek voor minstens de helft van de wereldbevolking. Maar daarnaast is rijst helaas ook één van de meest onvriendelijke gewassen. Bij traditionele rijstteelt worden rijstvelden continu onder water gezet, wat onder meer leidt tot de productie van één van de hardnekkigste broeikasgassen: methaan. Om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering wordt het gebruik van waterbesparende irrigatiemethoden in de rijstteelt steeds meer gepromoot en toegepast. Het antwoord is simpel. Rijst telen met minder water, maar wat doet dit met de bodem? In mijn onderzoek probeer ik te begrijpen hoe waterbesparende irrigatie de dynamiek van organische koolstof en stikstof in de bodem beïnvloedt.”

Haar doel is nu om iedereen te informeren over haar onderzoek. “De verandering van het klimaat en de groeiende wereldbevolking zetten ons aan om efficiënter voedsel te telen met een zo laag mogelijke impact op het klimaat. Zo kunnen we de aanzienlijke methaanuitstoot bij rijstteelt doen dalen door het toepassen van waterbesparende irrigatie.”

De wedstrijd stoomt de 16 onderzoekers klaar via een vierdaagse mediatraining op 23 september. Wie de PhD Cup 2022-trofee naar huis mag nemen, wordt beslist in de finale op 18 oktober in Antwerpen. De hoofdprijs is een opleiding aan de Vlerick Business School ter waarde van 5.000 euro, een ticket om een videocollege te geven aan de Universiteit van Vlaanderen en de kans op een boekpublicatie bij Academia Press. De finale is online te volgen op phdcup.be. (NS)