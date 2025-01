“Zwerfvuil, uitwerpselen en zelfs een slapende dakloze aangetroffen”: boomhut voor jeugd schiet doel voorbij

De boomhut op het domein Krekel-Noord in Izegem, die iets meer dan een jaar geleden op aanzet van de kindergemeenteraad is in gebruik genomen, schiet zijn doel voorbij. Hannes Vanderstraeten (Vooruit-Groen) maakte op de raad melding van verkeerd gebruik, van afval tot uitwerpselen. “Ik trof er zelfs eens een slapende dakloze aan.”

De boomhut bevindt zich op het domein Krekel-Noord, niet ver van de ingang van het zwembadcomplex. Het was de wens van de toenmalige kindergemeenteraad om zo’n hut in te huldigen. Met geld uit het budget voor burgerparticipatie werd er werk van gemaakt. De klus kostte de stad uiteindelijk 27.000 euro.

“Het resultaat mocht er zijn, maar helaas was er al vlug sprake van geen juist gebruik”, zegt Hannes. “Het is er dweilen met de kraan open. Er ligt heel vaak zwerfvuil, jongeren komen er samen om in te drinken of te roken. Er blijft veel zwerfvuil achter en ik heb er zelfs één keer een slapende dakloze aangetroffen. Een bredere oplossing voor die specifieke problematiek moet elders bediscussieerd worden, maar er zijn maatregelen nodig. De boomhut heeft dus stilaan een slechte reputatie gekregen. De stad zal toch een structurele oplossing moeten zoeken, zoals de hut wat opener maken zodat er meer inkijk is.”

Driemaal per week kuisen blijkt onvoldoende…

Burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+) beaamt dat en zegt dat er al overleg over de hut plaatsvond. “Ik ben toch geschrokken van hoe het er binnen soms uit ziet”, zegt hij. “Soms liggen er zelfs uitwerpselen in. De bevoegde diensten kuisen intussen driemaal per week de hut uit, maar zelfs dat blijkt niet voldoende. We stellen vast dat er mensen in zitten die er niet moeten zijn.”

“De boomhut zomaar verwijderen is geen optie, ook al omdat hij heel wat kostte en hij zeker zijn nut heeft. Het meest voor de hand liggende scenario is om hem ‘luchtiger’ te maken, zodat je van buiten af makkelijker naar binnen kan kijken. We bekijken ook of we hem minder toegankelijk kunnen maken voor wie er niet moet zijn. We gaan om de twee maand evalueren en kijken of die maatregelen voldoende zijn. Is dat niet zo, dan overwegen we GAS-boetes uit te delen.”