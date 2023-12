Oude en nieuwe kinderburgemeesters huldigen samen gloednieuwe boomhut in

De oude en de nieuwe kinderburgemeesters van Izegem hebben zaterdagnamiddag officieel een eigen realisatie geopend. Gewezen kinderburgemeester Manoe Folens, die twee jaar geleden het idee voor de boomhut lanceerde, mocht samen met kersvers kinderburgemeester Victor Viaene als eerste de boomhut van twee verdiepingen naast het zwembad ontdekken.

Elk jaar loopt in de basisscholen een verkiezing, waarmee de leden en de burgemeester van de kinderraad worden verkozen. Dit keer viel de keuze op Victor Viaene van basisschool De Stadsparel. Hij nam vrijdagavond officieel de burgemeesterssjerp over van zijn voorgangster Axelle en legde de eed af als de tiende kinderburgemeester van Izegem. Als hoofd van de raad mag hij de vergaderingen leiden waarop de kinderen samen bepalen wat er op kindervlak beter kan in de stad. Daarbij worden ook adviezen en voorstellen uitgebracht. Een van die voorstellen, van gewezen kinderburgemeester Manoe Folens twee jaar geleden, was een boomhut.

Die werd effectief gerealiseerd door de stad en zaterdag mochten de oude en de nieuwe burgemeester samen de boomhut openen. De constructie werd uitgevoerd door professioneel boomhutbouwer en buitenhoutspecialist Jeroen Louagie uit Oosterzele. Het resultaat is ronduit indrukwekkend. De boomhut telt twee verdiepingen en steunt volledig op een platform die met twee dikke dwarsbalken vastgemaakt zijn aan de stammen van bomen. In de wand aan de achterkant zitten gaten die het licht binnen laten. Al hebben die gaten ook een andere functie. “Sociale controle is ook een van de redenen waarom we deze locatie kozen”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Vandalenstreken, misbruik of overlast willen we hier uiteraard graag vermijden. En daar helpt wat inkijk wel bij. Deze boomhut is er gekomen voor en door kinderen. Het zou eigenlijk fantastisch zijn als we elke zes jaar zo’n mooi en groot project kunnen realiseren van de kinderraad.”

Ambitieuzer dan eerst gedacht

“Dit project is toch een pak ambitieuzer uitgevallen dan we twee jaar geleden voor ogen hadden”, zegt jeugdschepen Virginie Derumeaux (N-VA). “Vooral omdat de zoektocht naar een geschikte locatie niet evident was. Zo keken we eerst richting de site van De Zonnebloem, maar daar zijn we omwille van de verkeersveiligheid van af gestapt. Hier aan het zwembad vonden we echter de perfecte locatie. En doordat er twee jaar over is gegaan konden we het budget wat optrekken. Normaal wordt elk jaar 10.000 euro uitgetrokken voor projecten van de de kinderraad, maar deze boomhut kostte wel zowat dubbel zo veel.”

Ook aftredend kinderburgemeester Axelle Demeyere (12) mocht zaterdag nog een laatste keer in actie komen. Zij mocht samen met Bert Maertens in het gemeentehuis het huwelijk van Laurens Demeyst en Kim Vandenbossche voltrekken. “Een enorme eer”, vertelt ze. “Al had ik wel veel stress. Per slot van rekening is een huwelijk een heel erg belangrijk moment in een mensenleven. En dan wil je niet dat er iets fout loopt. Voor mij was dit absoluut de kers op de taart van mijn tijd als kinderburgemeester in Izegem.” (Sam Vanacker)