Zie ginds komt de… heli uit Spanje weer aan: Sinterklaas goed aangekomen in Middelkerke

In ware Hollywoodstijl landde Sinterklaas op zondag 19 november in Middelkerke. De goedheilig man wilde graag per helikopter naar Middelkerke komen, want zijn stoomboot kon door de woeste zee niet aanmeren. Een geluk bij een ongeluk: dankzij de helikoptervlucht kon Sinterklaas meteen met eigen ogen een uitvoerig dak-onderzoek doen.

Burgemeester Dedecker had uitstekend nieuws: “Ik kreeg van Sinterklaas de garantie dat alle Middelkerkse daken in uitstekende staat zijn.”

Na een warme ontvangst op de welzijnsite in de Sluisvaartstraat werd de Sint in een sfeervolle optocht met zijn sierkoets naar het marktplein gebracht. Uiteraard waren zijn pieten ook van de partij.

Iedereen braaf in Middelkerke

Schepen voor Jeugd Natacha Lejaeghere had ook nog nieuws: “De Sint had nogmaals goed nieuws te melden. In zijn grote Sinterklaasboek stond in drukletters dat alle kinderen in Middelkerke braaf zijn geweest. Meteen het sein om het spetterende Sintfeest in gang te zetten. Ik wil niet alleen Sinterklaas van harte bedanken voor zijn bezoek ik wil ook een ferme pluim op de pietenmuts van onze jeugddienst steken om deze namiddag zo puik te organiseren.”

Sintbus

Voor wie nog een persoonlijke boodschap voor Sinterklaas heeft, is er goed nieuws: tot 6 december kan iedereen zijn of haar brief en/of tekening deponeren in de speciale ‘Sintbus’ bij het MAC. Zorg er bij het deponeren van de brief zeker voor dat je adres vermeld staat, zodat Sinterklaas persoonlijk een kaartje kan terugsturen.