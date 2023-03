Zeilschip Mercator ligt voor het eerst sinds 58 jaar weer langs de kade

Dinsdagochtend werd de Mercator gedraaid in Oostende, waardoor het bekende zeilschip nu voor het eerst in 58 jaar langs de kade ligt. De klus was in amper elf minuten geklaard en de nieuwe locatie zorgt voor positieve reacties

“De ra’s in de masten moeten vervangen worden door stalen exemplaren en die werken moeten ter plaatse gebeuren. Daarom was het nodig dat de Mercator langs de kade kwam te liggen”, zo duidt Sam Lauwers van Toerisme Oostende. “Het is een delicate operatie, want er is niet zoveel diepgang. Het schip is vaarklaar, want de romp werd in 2017 volledig vernieuwd. Toch werken we met professionals.”

Het was windstil en de sleepboot Zeemeeuw van de Marine en een kleinere boot van de jachthaven bracht de driemaster op zijn plaats in nauwelijks 11 minuten. Aan boord bevonden zich een 15-tal bemanningsleden; in totaal werkten 40 mensen mee. Een nieuwe loopbrug werd geplaatst, waardoor het schip toegankelijker is dan voorheen. Voor de werken moesten verschillende pontons en 52 vaartuigen in de Mercatorjachthaven wijken : twee derde van het dok werd herschikt.

De nieuwe ligplaats langs de kade wordt mogelijk definitief, maar dat is nog niet zeker. © PETER MAENHOUDT

Blijven liggen ?

“In de laatste week van april worden de ra’s verwijderd. Tegen volgend voorjaar zal alles weer in orde zijn”, zegt Sam Lauwers. Woensdag gaat de Mercator al weer open. “Gedurende de werken blijven we open voor scholen, groepen en individuele personen.” Minstens een jaar zal de Mercator zo blijven liggen : op die positie lag ze ook al in de jaren ’60 en ’70. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) volgende het wenden van nabij : “Er zijn natuurlijk de werken, maar ook andere factoren spelen mee om te kiezen voor deze oplossing. Het schip vangt minder wind en zal toegankelijker zijn. Tot nu toe was het vrij moeilijk voor mensen met een beperking om het schip te betreden. Nieuwe loopbruggen moeten dat verbeteren.” Het zou kunnen dat de Mercator zo blijft liggen. “Dat is een optie. We moeten het effect eerst bekijken vooraleer we ze terug leggen. De Oostendenaars zullen een mening hebben en als het hen niet aanstaat zullen ze dat wel laten weten.”

Hubert Rubbens © PETER MAENHOUDT

Hubert Rubbens: “Vlekkeloos verlopen” Als voorzitter van de Marina Yachthaven is Hubert Rubbens blij : “Iedereen werd om 7 uur nog gebrieft en alles verliep vlekkeloos. Een pluim voor ieder die meewerkte. Van bij de start van de covid was duidelijk dat er herstellingen moesten gebeuren. Er kwamen stukken naar beneden. De stad zal nadien moeten beslissen hoe het schip blijft liggen. Er zijn voor beide scenario’s argumenten. Een schip is het mooist als het klaar ligt om te vertrekken. Anderzijds moet het ook toegankelijk zijn voor iedereen. Dat kanmet twee loopbruggen. Zo is er ook een nooduitgang. De pro’s en contra’s moeten goed bekeken worden alvorens een definitieve beslissing te nemen.”

Christine Duijvejonck © PETER MAENHOUDT

Christine Duijvejonck: “Verhaal voor de kleinzoon”

Buurtbewoner Christine Duijvejonck : “Ik passeer hier veel en bezocht het schip al meermaals. Het wordt even wennen aan de nieuwe positie, maar ik vind die wel goed.”

Eigenlijk wilde Christine erbij zijn van het begin : “Ik zou alles op film vastleggen, maar was te laat. Het schip lag al aan de kade toen ik toekwam. Toch kon ik nog één en ander meemaken. Tijdens de paasvakantie komt mijn tienjarige kleinzoon op bezoek en dan zullen we de nieuwe ligplaats zeker komen bekijken. En dan gaan we uiteraard aan boord.”

Daniel Persyn © PETER MAENHOUDT