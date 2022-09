Driemaster Mercator verhuist na 58 jaar (een beetje)

Het zal even wennen worden, maar het ziet er naar uit dat het museumschip Mercator binnen afzienbare tijd niet meer loodrecht op, maar met haar zijde tegen de kaai zal aangemeerd liggen, evenwijdig met het stadhuis. “Er moeten dringend herstellingen gebeuren, maar ook om redenen van veiligheid dringt deze nieuwe ligging zich op”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

De als monument beschermde Mercator ligt al sinds 1964, naar aanleiding van de feestelijkheden rond duizend jaar Oostende, in de jachthaven voor het stadhuis van Oostende. De jachthaven kreeg dan toepasselijk het Mercatordok als naam. De imposante driemaster, ontworpen door poolreiziger Adrien de Gerlache en in 1932 gebouwd op een scheepswerf in Schotland, verliet voor het laatst in december 2015 haar vertrouwde stek voor een restauratie die anderhalf jaar heeft geduurd.

Een drietal maanden geleden nam Toerisme Oostende het beheer van het museumschip over. Onderzoek wees uit dat aan het vaartuig opnieuw een aantal dringende werken moeten uitgevoerd worden, en zoals het schip nu in het dok ligt, zijn die niet mogelijk. Daarvoor rolt het vaartuig bij bepaalde weersomstandigheden soms te veel. Maar er is meer.

“Zo zijn onder meer de dwarsmasten dringen aan vervanging toe”, legt burgemeester Bart Tommelein uit. “En we willen niet geconfronteerd worden met hetzelfde verhaal als bij de Amandine. We zullen echt niet wachten om dan vast te stellen dat de kosten enorm zijn opgelopen, vandaar. Studies wezen eveneens uit dat in dit verhaal ook aspecten als veiligheid en toegankelijkheid van groot belang zijn. Bij een zware storm is het namelijk best mogelijk dat de Mercator loskomt en op drift slaat. Dan zijn de gevolgen niet te overzien.”

Toren van Pisa

Daarom ligt ze beter anders in het dok. Met de in het najaar geplande restauratiewerken zal de Mercator met zijn zijde tegen de kade tegenover het stadhuis komen te liggen en rekening houdend met de veiligheidsaspecten en het voorzien van een betere toegankelijkheid, zou dat wel eens definitief kunnen zijn. Die kans is vrij groot”, zegt de burgemeester, die zich ervan bewust is dat die beslissing voor het nodige debat zal zorgen.

En dat debat lijkt nu al te starten. Commentaren als dat is zoiets als de toren van Pisa rechtzetten, doen al de ronde in de jachthaven. Wordt vervolgd. (DVL)