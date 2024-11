WZC Zilvervogel verkoopt stickers voor De Warmste Week

Woonzorgcentrum Zilvervogel, met vestigingen in Reninge, Woumen en Rekkem, pakt uit met een ludieke raamstickeractie naar aanleiding van de Warmste Week. Op de sticker staat de tekst ‘Een warm eindejaar met zorg voor elkaar’ en het logo van het woon-zorgcentrum.

Het thema van de Warmste Week is dit jaar ‘Samen vlammen tegen eenzaamheid’. “Het thema sluit nauw aan bij onze waarden samen, open, warm en creatief”, aldus het woonzorgcentrum. “We willen met de actie warmte en verbondenheid uitstralen naar de buurt. Zorg mee voor elkaar en versier je raam met deze speciale eindejaarsticker. Samen maken we donkere dagen een beetje warmer.”

Een sticker kost 6 euro. Bestellen kan tot en met 21 november via de QR-code op de Facebookpagina van Zilvervogel of bij het onthaal in de verschillende vestigingen van Zilvervogel. De stickers kunnen tussen 2 en 6 december worden afgehaald. Betaling gebeurt ter plaatse via bancontact.