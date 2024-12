Wzc Sint-Jan-Baptist opent de deuren: “Een meerwaarde voor de gemeente”

Woonzorgcentrum Sint-Jan-Baptist werd in juni officieel geopend. Het telt dertig kamers en vier serviceflats. “Dit gloednieuwe woonzorgcentrum was broodnodig”, zegt burgemeester Mathias Goos.

Op 23 september 2022 werd de eerste steen gelegd van het gloednieuwe woonzorgcentrum Sint-Jan-Baptist in de Elleboogstraat in Helkijn. Vzw Curando, de uitbater, hield op 2 juni een opendeurdag in het nieuwe woonzorgcentrum en op 7 juni volgde de officiële opening. De bouw kostte 10 miljoen euro, 1 miljoen euro komt van Spiere-Helkijn en 1,15 miljoen euro van de Vlaamse Overheid. Vzw Curando, de zorggroep die actief is in heel West-Vlaanderen, trad op als bouwheer. “Als je het eindresultaat ziet, is dit een heel goeie investering geweest”, aldus burgemeester Mathias Goos. “Er is een prachtig zicht, de afwerking is tot in de puntjes verzorgd, er is kwaliteitsvolle bediening en de catering is top. De parkeerproblemen die er nu nog zijn, willen we zo snel mogelijk oplossen. Op het gemeenteplein komen er nog plaatsen bij. De lokale horeca zal daar geen hinder van ondervinden.”

Ontspanningsplaats

In de cafetaria kan iedereen een pintje komen drinken, genieten van een kopje koffie of een dagschotel of pannenkoek komen eten. En er zijn al heel wat mensen die dit doen. “Het is heel mooi geworden”, gaat Marilyne Dauchez, die vrijwillig de cafetaria met haar man Jurgen Ruysschaert uitbaat, voort. “De dertig kamers en vier serviceflats zijn bijna allemaal volzet. We wisten dat ze op zoek waren naar vrijwilligers voor de cafetaria, dus boden we ons spontaan aan. We hebben nog in de horeca gewerkt, dus kennen we het klappen van de zweep. We brengen een beetje sfeer, slaan een babbeltje met de bewoners en zorgen voor het goede verloop in de cafetaria. Vorige week was er het kerstfeestje waarop het gezellig druk was. Er waren 60 personen van de partij. We kregen alvast heel veel positieve reacties.”

Piet Demeyere komt dagelijks zijn pintje drinken in het woonzorgcentrum. “Ik kom hier de gezelligheid opsnuiven met een pintje in de hand”, zegt hij. “Het is leuk dat ik hier terechtkan bij de warme mensen die hier werken. Het woonzorgcentrum is een grote meerwaarde voor onze gemeente.”

Graag rustig

Madeleine Dumortier is de op een na oudste inwoonster met haar 96 jaar. Haar zus Godelieve is de oudste. Zij is 100 jaar. “We zijn hier in oktober komen wonen”, doet Madeleine haar verhaal. “Daarvoor hebben mijn zus en ik altijd thuis gewoond. Maar dat lukte niet meer. Maar ik ben nog heel goed, hoor, voor mijn leeftijd. (lacht) We leven niet in dezelfde kamer, maar eten wel samen. Het eten is hier gewoonlijk goed. Vroeger heb ik in een firma gewerkt waar ze een grootkeuken hadden. Ik was bediende bij 3 Suisses in Doornik. Als tweetalige werkte ik daar 34 jaar. Mijn zus was verpleegster in Brugge bij de CM. Wij zijn twee van de zeven kinderen bij ons thuis. Als je beslist om naar een home te gaan moet je er het beste van proberen te maken. Je weet dat je het normale leven verlaat. Ik hou het graag rustig, dus zit ik hier goed. Ik vul mijn kruiswoordraadsels in, heb mijn televisie, ik luister naar Klara op de radio en lees Knack. Eenzaam? Nee, hoor. Ik heb mijn zus, lees al eens een boek… dan kan ik niet eenzaam worden, denk ik. Mijn zus Godelieve is hier niet graag. Ze ziet het allemaal wat negatief in. We krijgen regelmatig bezoek van onze vijf neven en nichten. Dat is heel fijn.”