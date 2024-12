“Uiteraard is Brugge weer kandidaat”: keert De Warmste Week in 2025 terug naar ‘t Zand?

“Uiteraard is Brugge kandidaat om in december 2025 voor de derde opeenvolgende keer de gaststad te zijn voor De Warmste Week. VRT heeft nog niks beslist, maar beseft ten volle dat dit massa-evenement bij ons op ’t Zand optimaal georganiseerd kan worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De voorbije editie bracht 8.907.834 euro op.

Dinsdagavond meldde Niels Destadsbader tijdens de slotshow op ’t Zand dat De Warmste Week (DWW) ruim 8,9 miljoen euro voor de strijd tegen eenzaamheid opgebracht heeft. Net iets beter dan vorig jaar en dus een ongelooflijk succes. Ook burgemeester Dirk De fauw was, hoe kan het anders, in zijn nopjes.

Hoe evalueert u zelf DWW?

“Heel positief. Organisatorisch hebben we enkele schoonheidsfoutjes uit de eerste editie weggewerkt, onder meer met een mobiele wasstraat voor de herbruikbare bekers. We hadden op enkele momenten pech met het weer, maar de regen heeft de Vlaming niet tegengehouden om naar Brugge te komen. Er werden tijdens DWW 165.000 mensen op ’t Zand geteld. Maandagavond was dé topavond, met 25.000 aanwezigen voor Oscar & The Wolf. Zondagavond lokten Brihang en Bart Peeters 18.000 muziekliefhebbers, Pommelien Thijs haalde op de openingsavond 15.000 fans naar Brugge.”

Hebt u zelf enkele concerten kunnen bijwonen?

“Ik ben naar alle concerten geweest. Vooral Bart Peeters en Oscar & The Wolf konden mij bekoren, ook de dj-set van Dimitri Vegas kon ik smaken. Maandagavond moesten we voor het eerst de capaciteit van ’t Zand uitbreiden door de busparking te gebruiken. De Lijn moest zijn bussen verplaatsen naar het station. Zo kwam er ruimte vrij voor 2.000 extra toeschouwers. Meer volk kon er echt niet bij, sommigen voelden zich als sardientjes in een blik. Maar de sfeer zat goed en ’t Zand telt veel uitvalswegen.”.

Twee avonden werden ontsierd door vechtpartijen. Valt dit te voortkomen?

“Ik heb de filmpjes van de vechtpartijen goed bekeken, ze zijn een collage. Er waren wat schermutselingen op ’t Zand, ter hoogte van de Noordzandstraat. Maar de zwaarste incidenten deden zich voor in de Kuipersstraat. De politie heeft tien heethoofden geïdentificeerd en opgepakt. Het zijn de usual suspects die af en toe amok maken bij het uitgaan.”

“Je moet de feiten kunnen relativeren. Geweld is er in het uitgaansleven altijd geweest. Ik herinner mij nog fuiven in Ter Groene Poorte waar er geknokt werd. Nu worden vechtpartijen gefilmd en massaal verspreid via de sociale media. Kun je zo’n opstootjes voorkomen? Neen! Maar daags nadien hebben we extra manschappen naar ’t Zand gestuurd, toen bleek dat er amper 200 Turkse supporters waren voor een ‘risicowedstrijd’ in Jan Breydel. Je kan niet elke dag overal met blauw straat staan om te voorkomen dat iemand op andermans gezicht klopt.”

Hield u uw hart vast na de aanslag op een Duitse kerstmarkt?

“Ik heb meteen overlegd met de politie. Voor de beveiliging van ’t Zand tijdens De Warmste Week was er geen enkel probleem: het plein was in de vier hoeken gebarricadeerd door pitagones (metalen constructies om straten af te sluiten, red.) en politiewagens. Zelfs vrachtwagens konden er niet voorbij. Maar we konden de binnenstad niet hermetisch afsluiten voor Wintergloed.

‘t Zand is ideaal voor grote, gratis concerten

Nog een jammerlijk voorval: Max Colombie, zanger van Oscar & The Wolf, kreeg homofobe doodsbedreigingen.

“Zoiets tolereren we uiteraard niet. Hij heeft hierover geklaagd op sociale media, maar heeft geen klacht ingediend bij de politie. We raden hem aan om dat zo snel mogelijk te doen.”

Hoe verliep de mobiliteit?

“Brugge investeerde 370.000 euro in gratis bussen tijdens DWW en de shoppingdagen. NMBS en De Lijn hebben nog nooit zoveel mensen naar Brugge vervoerd. Dit evenement bewijst dat, als je een goede campagne voert, mensen massaal gebruik maken van gratis openbaar vervoer. Ook de extra avondbus naar Zeebrugge was een succes.”

“Neen, we betaalden de vrt geen eurocent. Wel stonden we in voor de vrijwilligers, de security, de catering, het sanitair, de wasstraat en het herbergen van vrt-medewerkers en artiesten. Die hotelkosten alleen al bedroegen 133.000 euro. Het totaalpakket bedraagt inderdaad ongeveer 300.000 euro. Maar van een uitkoopsom, zoals de 500.000 euro voor De Ronde, was geen sprake.”

DWW bewijst dat ’t Zand een ideale locatie is voor evenementen en concerten. Ook voor een nieuw stadsfestival?

“’t Zand is vooral ideaal voor grote gratis concerten, omdat je het plein dan niet moet afsluiten.”

Komt DWW eind 2025 opnieuw naar Brugge?

“De vrt heeft nog geen beslissing genomen. Brugge is in elk geval opnieuw vragende partij. In principe wil vrt afwisselen tussen de Vlaamse provincies. Maar vrt beseft ook dat ze hier erg comfortabel kan werken, met aparte kantoren voor alle zenders in het BMCC. In andere steden moeten tentjes opgezet worden! Het station is vlakbij. De Lijn zet de festivalgangers af op ’t Zand. Wat wil je nog meer?”