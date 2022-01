Wie waagt plons voor invulling historisch zwembad?

Intercommunale Leiedal en de gemeente gaan op zoek naar een nieuwe uitbater die de ruimte in en rond het oude zwembad voor een termijn van 9 jaar wil huren. De site wordt opgewaardeerd met onder meer een brandweg, een groenzone, nieuwe parkeerplaatsen en een vlotte toegang voor mindervaliden. Die aanpassingen worden in de loop van de volgende twee jaren gerealiseerd. Maar huurders kunnen zich nu al aanbieden om de erfgoedsite uit te baten.

Wie durft zijn of haar borst nat te maken om het oude zwembad van Spiere-Helkijn te vullen? Het gebouw baadt in authentieke charme en zoekt iemand die met een frisse duik in het verleden op de wipplank naar een duurzame toekomst wil springen. Leiedal en de gemeente lanceren daarom een oproep naar kandidaten met een idee voor een invulling op lange termijn.

In een niet eens zo ver verleden klaterde het oude zwembad van Spiere-Helkijn van de levendigheid. Eind jaren dertig liet Guilbert Samain van de Sint-Hubertusbrouwerij in Helkijn het proefstation inrichten als openluchtzwembad met café. Met die zet speelde hij in op de groeiende belangstelling voor zowel recreatief als sportief zwemmen. Een dodelijk incident in 1958 leidde tot de sluiting van het zwembad. Na decennia verwaarlozing werd het gebouw in 2008 beschermd als monument. Op die manier vormde het openluchtzwembad met zijn landelijke ligging een unieke erfgoedsite.

Idyllisch langs de Schelde

Het oude zwembad. © LV

Die vergane glorie is straks helemaal terug van weggeweest. Er wordt momenteel een masterplan voor de site opgemaakt en dat moet leiden tot een nieuwe, permanente invulling van het gebouw. Sinds Leiedal het oude zwembad heeft gekocht, hebben verschillende partijen interesse getoond om het blijvend uit te baten. “Het is sowieso een stevige investering,” zegt Leiedalvoorzitter Wout Maddens, “maar voor dit oude zwembad is het kostenplaatje iets te hoog voor telkens een tijdelijke invulling. Daarom lanceert Leiedal samen met het gemeentebestuur een oproep om het monument en de omgeving beschikbaar te stellen voor een concessie op lange termijn.”

Geen waterige invulling dus, maar iets wat er jarenlang staat als een spreekwoordelijk (bad)huis. Het pand is beschermd als monument, en dus zijn er ook bepalingen opgenomen in het beschermingsbesluit. Toch zijn allerlei types van activiteiten en uitbating mogelijk, zolang men maar rekening houdt met de omgeving en de schaal van die omgeving. Het zwembad ligt immers in een bijzonder rustige, groene en bijna idyllische setting langs de Schelde. Bovendien bevindt er zich een belangrijke fietsroute naast. Kandidaten kunnen dus mikken op fietsers, gezinnen, cultuurliefhebbers, ondernemers of een combinatie van alles.

Masterplan

Voor de hele site heeft Leiedal een masterplan opgemaakt. Een plan met een doordachte klare lijn, ondergedompeld in dezelfde vloeiende charme als het originele gebouw en zijn omgeving. De inspiratie werd voor een stukje gehaald bij ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk. In het masterplan voorziet de intercommunale onder meer een brandweg, een groenzone en een vijftiental parkeerplaatsen aan de achterzijde van het zwemdok. Dat dok wordt opgewaardeerd en zal samen met het gebouw vlot toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden. Aan Leiedal nu om het masterplan verder uit te werken in het kader van een eventuele realisatie in de loop van 2022-2023.

Procedure

“De bedoeling van de oproep is tot een concessieovereenkomst te komen voor in principe negen jaar,” verduidelijkt burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester). “In die overeenkomst worden randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot het publieke karakter en de erfgoedwaarde van het pand. Alsook het onderhoud van de binnen- en buitenruimte en van het groen, de inrichting en uitbating enzovoort.”

De voorstellen zullen beoordeeld worden op drie criteria. Naast de inhoudelijke invulling wordt er gekeken naar een sluitend en haalbaar businessplan, en de manier van aanpak. Wie zich geroepen voelt, kan zijn kandidatuur indienen via www.leiedal.be/jouwzaakinhetoudzwembad.