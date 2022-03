Wie vangt lieve Zajka uit Rusland op?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Superpups vzw. Daar zoeken ze een baasje voor Zajka, een leergierige puppy met een lief karakter.

“Zajka werd in het putje van de winter samen met haar mama gedumpt in een bos in Rusland”, vertelt Milla, stichter van Superpups vzw. “Gelukkig werd ze meteen door onze vrijwilligers gevonden.” Het geluk voor Zajka bleef duren toen bleek dat een gezin in ons land haar meteen wilde adopteren.

“Maar helaas werd één week na haar aankomst al duidelijk dat ze daar niet kon blijven. De werkomstandigheden van de baasjes waren veranderd, waardoor kleine Zajka het grootste deel van de dag in een bench in de garage doorbracht.”

Niet graag alleen

Zoals de meeste honden is Zajka niet graag alleen, daarom zoekt Mila nu nieuwe baasjes voor haar. “Ik zoek een gezin dat haar de tijd en aandacht kan geven die ze nodig heeft om tot een evenwichtige hond uit te groeien. Zajka is al bijna vijf maanden oud, is actief, sociaal en min of meer zindelijk. Ze slaapt ’s nachts al goed door en begrijpt zelfs al een paar commando’s. Ze is heel slim en makkelijk te trainen. Ik ben er dan ook zeker van dat het een prachtige hond wordt!”, besluit Milla.

(AN)