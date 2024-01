Nog nooit toonde iemand interesse in Freddy

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. Zij zoeken een thuis voor Freddy (4), een kruising van een Amerikaanse staffordshireterriër en een Mechelse herder.

“Freddy is een vondeling. We hebben gezocht naar zijn baasjes, maar niemand is ooit naar hem komen vragen”, vertelt asielmedewerker Camille Claerhout. “Ondertussen verblijft hij al bijna een jaar in het dierenasiel. In al die tijd is er nog nooit een aanvraag voor hem geweest.”

Leren wandelen

Camille vermoedt dat het ras en het uiterlijk van Freddy daar iets mee te maken heeft. “Het is nochtans een echte schat”, vervolgt ze. “Hij is verzot op knuffels en kan het niet nalaten om de weinige mensen die hem toch aandacht geven, op een stevige lik te trakteren. (lacht) Hij zit vaak in zijn hokje te janken om aandacht. Wandelen vindt hij geweldig. Zodra hij een leiband ziet, is hij door het dolle heen. Wandelen zonder trekken is dan ook iets dat hij nog moet leren.”

Freddy is op zoek naar een baasje dat graag lange wandelingen maakt en veel tijd voor hem heeft. Hij kan het vinden met kinderen en sommige andere honden. Hij wordt niet geplaatst bij katten. Freddy is niet gecastreerd.