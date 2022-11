Wie steunt vzw De Kade met een gift? Warme zorg voor doven en slechtzienden als Tomas (17) kan alleen dankzij sponsoring

Het leven van Steven Parmentier (42) en Sofie Goeminne (42) uit Waregem werd overhoop gegooid toen hun zoon Tomas (nu 17) blind geboren werd. Gelukkig kunnen ze rekenen op de goede zorgen van vzw De Kade in Brugge. Om hen te steunen, organiseerden enkele truckchauffeurs met een gouden hart een benefietactie. Die leverde 19.000 euro op, maar alle centen zijn welkom. “We staan voor enorme uitdagingen. We hebben die sponsoring heel hard nodig.”

De Mazoutstokers, een groep vrachtwagenchauffeurs met een gouden hart, hebben een cheque van liefst 19.000 euro overhandigd aan BuSo Spermalie, een school voor doven en slechtzienden van vzw De Kade in Brugge. Ze haalden de centen op met een truckshow in september.

Dat de truckers de opbrengst aan de Brugse school schenken, is geen toeval. Tomas Parmentier (17), de zoon van een van de Mazoutstokers, loopt er school. “Tomas is blind geboren en we wisten dat niet op voorhand”, vertellen zijn ouders Steven Parmentier (42) en Sofie Goeminne (42), die in Waregem wonen.

Steun

Hun leven werd overhoop gegooid, maar gelukkig staan ze heel positief in het leven én was er De Kade, een organisatie die meer dan 3.000 kinderen, jongeren en volwassenen in en rond Brugge ondersteunt. “Ze pepten ons op, gaven ons tips en zorgden voor een intense thuisbegeleiding. Zelf kon ik als truckchauffeur aan de slag blijven. Sofie, die verpleegkundige is, ging deeltijds werken.”

Toen hij drie jaar werd, ging Tomas eerst naar MPI Pottelberg in Kortrijk. “Enkele jaren later kozen we voor Spermalie. Aanvankelijk verbleef hij er enkele dagen per week op internaat en enkele dagen thuis, maar op eigen verzoek verblijft hij er nu de hele week. Hij is er enorm graag, want ze zijn daar heel intens met de kinderen bezig.”

Tomas zal de laatste zijn om zijn ouders tegen te spreken. “De mensen zien me hier graag, laatst heb ik nog een cd gekregen. Onlangs zijn we ook naar cinema Lumière gegaan voor een blik achter de schermen”, vertelt hij.

Buitenspeelruimte

Tomas kijkt ook ongeduldig uit naar de realisatie van een buitenspeelruimte op zijn school. Op vandaag is het aantal aangepaste speelruimtes en speeltoestellen er beperkt, maar dankzij de royale cheque van De Mazoutstokers, zal op korte termijn een buitenspeelruimte met onder andere een nestschommel en een buiten-fitnesstoestel kunnen aangelegd worden.

“De Mazoutstokers verenigt momenteel een 20-tal vrachtwagenchauffeurs”, vertelt Steven. “Eind 2018 zijn we gestart als een WhatsApp-groep. Toen we hoorden dat het dochtertje van één van de leden aan een zeldzame vorm van kanker leed, hebben we in drie maanden tijd een truckshow georganiseerd. Dat was in oktober 2019 en we hebben toen 23.000 euro opgehaald. Door corona hebben we enkele jaren stil gelegen, maar op 17 september hebben we op het industrieterrein in Ruiselede opnieuw een truckshow georganiseerd. Er waren 200 trucks ingeschreven, maar door het slechte weer zijn er maar 170 komen opdagen. Er is ook wat minder volk komen kijken, maar de truckshow heeft toch 19.000 euro opgebracht. Ik heb zelf gevraagd dat het geld niet alleen Tomas, maar alle leerlingen van zijn afdeling in BuSO en MFC Spermalie ten goede zou komen.”

In de wolken

Directeur Kathleen Deweerdt van BuSO Spermalie en haar collega Tine Van den Wouwer, directeur zorg, waren in de wolken toen De Mazoutstokers vorige week zaterdag de cheque kwamen overhandigen. “We staan voor grote uitdagingen door de hogere energiekosten en werkingsmiddelen die al jaren niet geïndexeerd worden. Sponsoring hebben we daarom heel hard nodig, het is het zout op de patatjes.”