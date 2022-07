Wie helpt ondeugende Shakira?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Shakira, een typische ondeugende puppy.

Shakira begon haar leven als zwerfhond in de straten van Roemenië. “Ze was net twee maand oud toen we haar en haar vier zusjes en broertjes samen met hun mama van straat haalden”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Het was toen net putje winter en ijskoud, we waren er maar juist op tijd bij.” Ondertussen is Shakira een goede 6 maand jong. Al haar broers en zussen vonden een nieuw baasje in ons land, maar Shakira bleef achter. “Zelfs haar mama vond ondertussen een veilige, warme thuis”, aldus Desiree.

Pretoogjes

“Gelukkig vond ik voor haar een voorlopig opvanggezin in Nederland, zo moest ze tenminste niet in een buitenlands asiel blijven. Maar de dame die voor haar zorgde werd afgelopen week ernstig ziek. Dus nu zoek ik een nieuw opvanggezin, of nog beter, een definitieve thuis. Shakira is een typische ondeugende pup met glinsterende pretoogjes”, lacht Desiree.

“Ze is heel actief, enthousiast en altijd blij om je te zien. Ze kan het goed vinden met katten en kippen, maar niet met andere honden. Ze wordt nogal snel jaloers. Daarom wordt ze niet in een gezin geplaatst waar al andere honden aanwezig zijn.”