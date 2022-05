Wie geeft onfortuinlijke Malish een thuis?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Superpups vzw, daar zoeken ze een baasje voor Malish, een zwerfhond van ongeveer drie jaar oud met maar drie poten.

“Deze lieverd is samen met zijn zusjes en broertjes geboren onder een betonnen plaat op een bouwwerf in Rusland”, vertelt Milla, stichter van Superpups. “Toen vrijwilligers hen vonden, miste Malish al een stukje van zijn poot. Hoe dat precies komt, blijft een mysterie. Maar we zijn nu al zeker dat hij zijn achterpoot echt niet mist. Hij leerde er als puppy al mee leven.”

Operatie

Door een uitstekend stukje bot moest Malish wel nog een dure operatie ondergaan. “Maar dat geld was er natuurlijk niet in een Russisch asiel. Gelukkig kon hij hier geopereerd worden. Hij herstelt goed en verblijft nu bij een voorlopig baasje in Vlaanderen. Daar doet hij het erg goed. Malish is een middelgrote hond die super aanhankelijk is eens hij je een beetje kent.”

“Natuurlijk zijn lange wandelingen niet echt zijn ding, maar hij ontvangt heel graag andere hondjes bij hem thuis voor een namiddagje spelen en gaat zelfs gewillig een blokje om voor een plasje”, aldus Milla.

“Malish is zindelijk, gecastreerd, gechipt en gevaccineerd. Hij kan het ook goed vinden met katten. Ik zoek baasjes voor hem die veel liefde te geven hebben, niet per se verzot zijn op lange wandelingen en het geduld kunnen opbrengen om zijn vertrouwen te winnen”, besluit ze.