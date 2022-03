Wie biedt enthousiaste Amy een thuis?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Amy, een overenthousiaste puberende straathond van zes maanden jong.

Amy begon haar leven als zwerfhond in de straten van Roemenië. “We hebben haar als puppy gered en meteen kunnen plaatsen bij een leuk gezin”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

“Maar dat gezin kan door omstandigheden niet meer voor Amy zorgen, dus zoeken we nu een nieuw baasje voor haar.” Amy is al goed gewend aan het huiselijke leven in ons land. Ze is een echte puber met hopen energie en doet niets liever dan spelen en ravotten.

Knuffel

“Ze is echt een schat en een knuffelaar. Maar op die leeftijd durven honden al eens de grenzen testen. We zoeken dus een thuis voor haar bij mensen die ervaring hebben met honden”, vervolgt Desiree. “Omdat ze zich enorm lijkt op te trekken aan andere honden, zoeken we een gezin waar ze één of meerdere hondenvrienden zal hebben.” Amy doet het bovendien goed met kinderen en katten.

“Maar door haar achtergrond plaatsen we haar liever niet in een druk gezin met jonge kinderen. Amy verdient een goede thuis”, besluit Desiree enthousiast.

(AN)