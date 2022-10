Westendenaar Marcel Messiaen (101) blikt terug op zijn levensloop: “Eigenlijk ben ik een kasteelheer”

In het Eén-programma ‘Iedereen beroemd’, stelde Marcel Messiaen uit Westende op Valentijn 2022 zijn grote liefde Betty voor. Hij was toen 100, zij 102 en ze waren 78 jaar gehuwd. “We zien elkaar nog graag, we zouden elkaar niet willen kwijtspelen”, zei Marcel toen op televisie.

Jammer genoeg is Elisa Betty Van Cassel op 12 juli 2022 overleden en blijft Marcel, intussen 101 geworden, alleen achter in Uze Schuere. “Ik kocht deze villa hier in de Henri Jasparlaan in Westende in mei 1956 van de schrijver en letterkundige Fred Germonprez, dit moet jou wel bekend voorkomen”, lacht Marcel Messiaen. “Jouw wieg heeft hier nog gestaan, maar mijn wieg stond in een kasteel, eigenlijk ben ik een kasteelheer”, gekscheert hij.

Liefdesverhaal

Inderdaad, Marcel Messiaen werd op 15 juni 1921 geboren op een kasteel in het Waals-Brabantse Couture-Saint-Germain; Elisabeth Van Cassel zag het levenslicht op 23 augustus 1919 in Middelkerke op de Zeedijk. “Ik woonde in Nieuwpoort en trok met enkele vrienden naar de inhuldiging van Germain Zielens als nieuwe burgemeester van Westende”, opent Marcel zijn liefdesverhaal. “Dat was in het voorjaar van 1939, net voor de Tweede Wereldoorlog. Het begon hard te regenen en ik zocht beschutting in een deuropening waar ook Betty stond. Veel meer dan een goeiedag hebben we toen niet met elkaar gewisseld, maar als bij toeval zagen we elkaar op 18 juni van datzelfde jaar terug, tijdens de inhuldiging van dokter André Vandamme als burgemeester van Nieuwpoort. Toen was Betty met haar zus naar mijn stad afgezakt en liepen we elkaar bij toeval weer tegen het lijf. We beleefden toen een mooie dag en ik begeleide haar ‘s nachts rond 1 uur terug naar Westende.” Uiteindelijk volgde nog een derde afspraakje aan het staketsel van Nieuwpoort. “Toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en dé vraag gesteld: of ze met me wilde trouwen. Ik was toen pas 18 jaar oud, maar ik wist meteen dat Betty de liefde van mijn leven was. En gelukkig heeft ze toen ja gezegd.”

Viswinkel

Op 6 maart 1943 touwden Marcel en Betty in Westende. “Mijn vader runde in Nieuwpoort een visgroothandel met bijhorende viswinkel. Ik hielp in de groothandel en Betty werkte in de viswinkel. Na vijf jaar besloten we om in Westende-Bad een eigen viswinkel te openen: Poissonerie de la Plage. Die winkel hebben we tot 1971 opengehouden, waarna Betty huisvrouw werd en ik opnieuw naar de visgroothandel in Nieuwpoort vertrok. Het enige waar Betty en ik niet in overeenkwamen: ik hield van museumstukken en zij niet. Uze Schuere werd stilaan een klein museum en dit begon nogal op Betty’s zenuwen te werken. Het gevolg was dat mijn oude brol buiten vloog en ik noodgedwongen moest uitkijken naar een nieuwe locatie voor mijn hobby”, legt Marcel uit. Zo kwam in 1971 het openluchtmuseum Bachten De Kupe in Izenberge tot stand. Een gereconstrueerd klein dorp waar vorm wordt gegeven aan het boerenleven in de Westhoek van de 17de tot begin 20ste eeuw. Er staan 46 authentieke gebouwen het oudste dateert van 1650 – en het museum bevat zo’n 73.000 collectiestukken. De oudste museumdirecteur van het land is nog steeds op zoek naar jonge mensen om zijn levenswerk verder te zetten, want hij zit nog boordevol plannen. Zo wil hij er nog een oud schooltje en een brouwerij bouwen. “De afgelopen vijftig jaar heb ik hart en ziel in dit museum gestoken, ik wil niets liever dan dat Bachten De Kupe ook na mij blijft verder bloeien”, besluit Marcel. Op zondag 9 oktober 2022 mocht het museum 50 kaarsjes uitblazen en dit gebeurde op een feestelijke manier door de 101-jarige museumdirecteur Marcel Messiaen uit Westende.