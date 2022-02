Welk ervaren baasje geeft Osty een thuis?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel regio Roeselare. Zij zoeken een thuis voor teefje Osty (1), een Mechelse herder die werd afgestaan wegens agressie, maar die helemaal openbloeide in het asiel.

De baasjes van Osty stonden haar enkele maanden geleden af aan het dierenasiel omdat ze zich agressief gedroeg. “Maar eens ze settelde bij ons in het asiel, ontdekten we al snel dat ze eerder bang en onzeker is”, aldus Thoya Derumeaux, medewerker van het asiel.

Geduld en liefde

“De eerste dagen konden we haar kennel niet in, maar onze vrijwilligers hebben met veel geduld en liefde gecommuniceerd met haar. Zo konden ze een vertrouwensband met haar opbouwen en is ze echt opengebloeid de laatste weken. We ontdekten bijvoorbeeld dat ze verzot is op spelen en ravotten.”

Toch zoekt Thoya ervaren baasjes voor Osty. “Ze durft op een wandeling nog uitvallen naar voorbijgangers. We zoeken een baasje dat daarmee kan omgaan en weet hoe hij of zij Osty het best kan ondersteunen. Dus liefst iemand met ervaring met honden die wil verder werken aan een sterke vertrouwensband en haar wil bevestigen en ondersteunen”, aldus Thoya. Osty wordt niet geplaatst bij andere huisdieren en kinderen.

(AN)