Warmste Wintermarkt in de warmste gemeente

De verschillende diensten op de zorgsite bundelen hun krachten om De Warmste Wintermarkt te organiseren. In november en december staan in Lichtervelde heel wat activiteiten gepland waarbij de opbrengst gaat naar De Warmste Week.

Huis van het Kind, WZC ‘t Hof, het Sociaal Huis en Lokaal Dienstencentrum De Ploeg slaan de handen in elkaar om samen te strijden tegen eenzaamheid. “Alle diensten op de zorgsite werken al rond het thema van De Warmste Week, namelijk eenzaamheid”, zegt Ann-Sofie Bertrem, medewerker bij LDC De Ploeg. “Dit was dan ook de ideale gelegenheid voor een warme samenwerking. We willen zo aantonen dat we een warme gemeente zijn waar je altijd ergens terecht kan met vragen, problemen of voor een goeie babbel.”

Van 5 november tot 20 december kan er een vrije bijdrage gedoneerd worden in de cafetaria van LDC De Ploeg.

Hans Roelens

“We starten op 29 november om 18 uur met de After Work, deze keer treedt Hans Roelens op. De inkomprijs bedraagt 6,50 euro. Hans brengt zijn onemanshow met de leuze ‘En de ploeg boerde verder.’ Dankzij het groot succes komt er een extra editie op 22 november om 14 uur. Tickets zijn te koop aan onze balie. Op 12 december bakt Henriëtte zoals gewoonlijk haar overheerlijke wafels”, zegt Ann-Sofie. “Deze keer ten voordele van De Warmste Week. Reserveren is niet nodig, een koffie met wafel kost 5 euro.”

Veel lekkers

“We vlammen dit jaar maar al te graag mee ten voordele van De Warmste Week. Op de kerstmarkt staan de gebruikelijke standen van op de jaarlijkse kerstmarkt van LDC De Ploeg met extra standen van elke zorgdienst. Er is een ruim aanbod lekkers met wafels, pannenkoeken chocomousse, braadworsten, … en er zijn cadeautjes en hebbedingetjes. We zorgen voor muzikale inkleding en een gezellige kerstsfeer!” (JW)

De kerstmarkt vindt plaats op 19 december, van 14 tot 19 uur in OC De Schouw, gratis toegang.