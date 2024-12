Maar liefst 28 brouwerijen, allemaal lid van de federatie Belgische Brouwers, werkten mee aan het initiatief Warmste Brouwerijbezoeken voor De Warmste Week. Daaronder ook West-Vlaamse brouwers als Omer Vanderghinste, De Halve Maan en Bourgogne des flandres.

Een delegatie van de deelnemende brouwers kwamen een cheque van maar liefst 41.761 euro afgeven op ‘t Zand, waar De Warmste Week ook dit jaar weer de tenten opslaat. De 28 brouwerijen organiseerden op 1 december allemaal zogenaamde ‘Warmste Brouwerijbezoeken’. Ze stelden dus hun deuren open voor het geïnteresseerde publiek. Een aantal brouwerijen deden ook bijkomend iets speciaals, zoals het openstellen van de bottelarij in het geval van de Brugse brouwerij De Halve Maan. Een andere Brugse brouwerij, Bourgogne des Flandres, gunde ook een inkijk in de kelder waar de vaten met whisky worden bewaard want deze brouwerij lanceerde recent een eigen whisky. (PDV)