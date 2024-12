Warmste boekenmarkt in Steen 10

De laatste week van het eerste trimester was in basisschool Steen 10 in Sint-Andries een heel ‘warme’ week. Er stonden in het kader van de Warmste Week immers heel wat acties geprogrammeerd. De snoepverkoop door leerlingen van het tweede leerjaar, de sponsorloop voor de oudste leerlingen, het optreden van het kerstkoor, de vlammetjeswandeling tegen eenzaamheid en de verkoop van vlammetjesoorbellen waren heel succesvolle initiatieven. De origineelste actie was echter de ‘warmste boekenverkoop’. Zowel de oproep aan ouders om (oude) boeken te doneren als de boekenmarkt in de inkomhal van de school kenden heel veel bijval. Donderdag 19 december trokken alle kinderen heel tevreden richting ’t Zand om de cheque met de opbrengst van alle acties te overhandigen in het warmste dorp. (PDC/foto PDC)