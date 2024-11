Wapenstilstand brengt heel wat volk naar Ieper: “Oorlog veroorzaakt altijd heel veel leed”

106 jaar na het einde van de Eerste Oorlog herdacht Ieper naar jaarlijkse traditie met een mooie ceremonie Wapenstilstand. De Poppy Parade en de plechtigheid aan de Menenpoort bracht heel wat volk op de been en de boodschap blijft duidelijk: “We moeten blijven herdenken dat zoveel mensen hun leven gaven voor onze vrijheid.”

Even voor 10 uur maandagochtend was het voor de deelnemers aan de Poppy Parade in Ieper verzamelen geblazen op De Leet in Ieper. De Poppy Parade is een mars op Wapenstilstand richting de Menenpoort. Zoals elk jaar namen heel wat (buitenlandse) groeperingen deel aan de optocht. Ook de Koninklijke Harmonie Yperiana was opnieuw van de partij.

“Oorlog vermijden”

De ceremonie, die voor de Menenpoort plaatsvond, startte met enkel toespraken. Ook Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, nam het woord. De voorzitter verwees in zijn speech naar de recente oorlogen die momenteel in de wereld plaatsvinden. “Als we zien hoeveel conflicten er nu bezig zijn, met sommige wereldleiders die zelfs het gebruik van massavernietigingswapens in de mond nemen, dan weten we het wel”, aldus Mottrie.

“Veel mensen geloven dat we dichter bij een derde wereldoorlog staan dan om het even welk tijdstip in de afgelopen 75 jaar. Welke conclusies moeten we hieruit trekken? De eerste les is dat elke oorlog ongelofelijk veel leed veroorzaakt. We moeten er alles aan doen om een oorlog te vermijden. Vrede is echter meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede moet ons toelaten om ons leven te leiden zoals we dat willen: in vrijheid en veiligheid. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat vrede, vrijheid en veiligheid niet samenhoren. Er zijn echter tijden geweest dat het niet zo was.”

“Einstein zei ooit dat de wereld een gevaarlijke plek is, niet alleen omwille van degenen die kwaad doen, maar ook omwille van de mensen die de andere kant opkijken en niets doen. Dat was het dilemma waar de mannen van wie hun naam op de Menenpoort staat, moesten mee afrekenen.”

“Moesten ze vechten voor een wereld waarin plaats is voor iedereen? Of moesten ze een valse vrede aanvaarden, gedomineerd door dictators en geweld? Ze kozen ervoor om te strijden. Bijgevolg profiteren wij nog allemaal van hun verschrikkelijke opoffering. Het is daarom dat we hen met zoveel dankbaarheid herdenken.”

“En wat met de toekomst? Wat als ons waarden en vrijheid op een gelijkaardige manier worden bedreigd als toen? Wat zullen we doen? Alleen tijd zal het ons zeggen, maar we kunnen inspiratie putten uit de woorden van voormalig Amerikaans president Ronald Reagan: ‘Vrede is niet de afwezigheid van conflict, maar het vermogen om met conflicten om te gaan op een vreedzame manier.’ Dat zou altijd ons doel moeten zijn.”

“Les voor de toekomst”

De plechtigheid kon, zoals steeds, worden gevolgd op een groot scherm op de Grote Markt. Tussen de vele aanwezigen vinden we de 15-jarige Brit Gabiel, een knaap met Braziliaanse roots uit het noorden van Londen. De tiener kwam naar Ieper met zijn scoutsgroep ‘Explorers’. “Het is de tweede keer dat ik in de stad ben, maar de eerste keer met 11 november. De plechtigheid zag ik eerder al op tv, maar live is het toch nog even wat anders.”

“Het is allemaal heel mooi, ik ben fel onder de indruk. Het is heel emotioneel, maar ik genoot er echt van. Ik vind het uiterst belangrijk dat hier in Ieper de oorlog blijvend wordt herinnerd. Het moet een les zijn voor de toekomst en hoe we dit alles kunnen vermijden. Thuis in Engeland leren we nog steeds heel wat over het onderwerp, maar ik ben er sowieso fel in geïnteresseerd.”

“Belangrijk om de offers niet te vergeten”

Wat verder in de menigte staan Bert en Gust Imersoete uit Duffel. Vader en zoon maakten speciaal een uitstap naar Ieper om de activiteiten rond Wapenstilstand te kunnen volgen. “Ik vind het belangrijk dat mijn zoon weet dat wat we nu hebben niet allemaal vanzelfsprekend is”, zegt Bert. “Er zijn mensen die voor ons echt hun best hebben gedaan. Veel soldaten kwamen van overal ter wereld om ons te helpen. Wij wonen nu aan de rijke kant van de wereld, maar we moeten er blijven aan denken dat niet alles zomaar vanzelf gaat. Het is belangrijk om de offers niet wordt vergeten.

“Ik vond het wel fijn om dit allemaal eens te zien”, voegt de jonge Gust daaraan toe. “Met school ben ik hier ooit eens geweest en ook dat bezoek was wel interessant. Met mijn vrienden praat ik niet vaak over wat er zich hier allemaal afspeelde, maar met mijn papa wel. Wat we vandaag nog doen? We gaan nog eens naar Bellewaerde Aquapark, en morgen opnieuw naar de klas.”

Poppies van Belforttoren

De ceremonie in Ieper werd bijgewoond door Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). Voor Emmily Talpe (Open Ieper) was het wellicht haar officieel optreden als burgemeester van Ieper. Tussen de gasten ook gouverneur Carl Decaluwé en geduputeerde Sabien Lahaye-Battheu, die allen een krans neerlegden.

Aangrijpend was het moment toen Wannes Cappelle samen met Tom Mcrea in duet gingen. Ook een doedelzakspeler en de klaroeners van de Last Post deden een mooie muzikale bijdrage. Ook opvallend was dat dit jaar de poppies niet van het dak van de Menenpoort werden gegooid, maar wel van de Belforttoren.