Kortrijk herdenkt Wapenstilstand met bezinning en bloemenhulde

Heel wat steden en gemeenten organiseren op 11 november, Wapenstilstand, een optocht en bloemenhuldigingen om de oorlog te herdenken. Ook in Kortrijk werden herdenkingen gehouden.

Traditiegetrouw worden bloemen neergelegd aan de monumenten van de gesneuvelden en hymnes ten gehore gebracht door een of andere harmonie of brassband. Zo ook in Kortrijk, waar vandaag uitzonderlijk geen te Deum plaatsvond in de Sint-Maartenskerk. Er was een moment van bezinning en bloemenhulde aan het oorlogsmonument de Newfoundland Memorial, en aan het grote monument op de Grote Markt van Kortrijk.

Daarna gaf Eerwaarde Geert Morlion, afscheidnemend deken, een toespraak in het stadhuis. Het ging over vrede en oorlogen wereldwijd, het verdriet en het leed, maar ook over hoop. Deken Morlion vatte het samen: “Eigenlijk is alles gemakkelijk of het kan gemakkelijk zijn: het zijn enkel de mensen die het moeilijk maken.”

Het oorlogsmonument aan de Gentsesteenweg, de Newfoundland Memorial, is meestal omschreven als ‘den hert’ in de volksmond. In feite is het uitgebeelde dier een kariboe, een rendier uit de familie van de hertachtigen. Dit Canadese monument, één van de vijf ‘Caribou Memorials’ in Europa, bestaat uit een bronzen kariboe op een kunstmatige heuvel. Het monument herdenkt het Royal Newfoundland Regiment, dat daar vlakbij op 19 oktober 1918 de Leie overstak.